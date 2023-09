Voxa Direct va sous-titrer le discours du Pape à Marseille depuis le Calvados

Voxa Direct a été créée par deux associées en 2019, elle compte aujourd'hui 7 personnes. La société s'est fait connaître en sous-titrant les discours du président Macron durant le confinement en 2020. Depuis, de grandes entreprises comme Orange ou l'Oréal, mais aussi des collectivités comme les villes de Nice ou Toulouse font appel à l'entreprise calvadosienne. Mais sous-titrer le Pape, ce n'était jamais arrivé, comme le confirme Sylvia Costy, vélotypiste et co-fondatrice de Voxa direct : "dans toute ma carrière, c'est la première fois que ça arrive dans la sphère religieuse. C'est une pression particulière, un peu de vocabulaire à s'approprier, des recherches à faire, mais on s'est bien préparé, donc ça devrait bien se passer." Elles seront deux à travailler samedi. Une suffirait, mais l'autre sera là pour relire et faire d'éventuelles recherches en cas de besoin. Le discours va durer une heure et demie samedi après-midi. Il sera traduit de l'Italien en Français avant d'être sous-titré, directement depuis les bureaux de la société à Hérouville Saint-Clair.

Lauriane Lecapitaine et Sylvia Costy, co-fondatrices de Voxa direct © Radio France - Philippe Thomas

Un métier pour lequel il n'existe pas d'école

Les vélotypistes utilisent un clavier différent de celui que nous utilisons, créé à l'origine par un Hollandais en 1938. Lauriane Lecapitaine est l'autre fondatrice de Voxa Direct : "c'est un clavier qui permet de faire des accords de lettres, ce qui nous permet d'écrire des mots en appuyant sur plusieurs lettres en même temps, à la différence du clavier azerty où on actionne les lettres les unes après les autres. Il n'existe pas d'écoles, Il faut se former chez nous, en interne, et compter à peu près deux ans de formation pour appréhender le clavier et surtout gagner en vitesse, jusqu'à réussir à écrire à la vitesse de la parole."

Aujourd'hui encore, la machine ne remplace pas l'homme, Sylvia Costy : "est ce qu'elle va le remplacer un jour ? Même si effectivement il y a de gros progrès en matière de reconnaissance vocale avec l'intelligence artificielle, il n'y a rien qui peut remplacer le cerveau humain. On intervient sur des domaines très particuliers, très difficiles. Et même si les robots s'approprient le vocabulaire, pour l'instant ils n'analysent pas encore les accents. Dès que quelqu'un tousse et couvre une voix, le robot ne peut pas le deviner alors que le cerveau humain peut le faire."

Voxa direct s'apprête à sous-titrer les propos du Pape © Radio France - Voxa direct

En attendant, Voxa Direct se porte bien, à tel point que la société n'arrive pas à faire face à la demande. Et samedi, lorsque vous suivrez l'homélie du Pape François lors des Rencontres méditerranéennes, vous penserez à cette société qui travaille depuis Hérouville Saint-Clair...