Nice, France

Ce ne seront les premiers, il ne faut pas qu'ils soient les derniers ! En tout, ce sont 76 voyages de la mémoire dans les camps d'Auschwitz qui ont eu lieu depuis 15 ans. Des voyages nécessaires, utiles et importants pour que l'horreur perpétuée dans ces camps ne se reproduise plus.

Birkenau le matin, Auschwitz l'après-midi

A chaque fois, le programme est le même. Les élèves partent en avion direction Cracovie. Le bus, sous un ciel bas, les transporte ensuite vers Oświęcim, le nouveau nom d'Auschwitz. Toute la journée, ils parcourent alors les deux principaux camps de concentration et d'extermination : Birkenau le matin et Auschwitz I l'après-midi. Au début, c'est la neige, le froid, les 150 ha de désolation où se sont entassés dans des conditions inhumaines plus de 100.000 personnes au plus fort des déportations. Ceux qui n'en reviendront pas se comptent par millions ; juifs, gitans, tziganes, résistants, homosexuels, polonais, soviétiques, opposants politiques de tous pays.

La mort partout

Les collégiens se rendent petit à petit de ce qui s'est passé il y a moins de 80 ans. De la mort présente partout, à chaque coin de chemin, de baraque, d'étang rempli de cendres, de miradors et de barbelés électrifiés. L'humain qui petit à petit devient animal en attendant et en espérant parfois une seule chose : sa fin. L'industrialisation des camps, la mise en place d'une déportation et des massacres de manière méthodique, scientifique par tous les moyens est aussi ce qui choque les élèves. Ces derniers n'arrivent pas à comprendre pourquoi tout ça. Les 1,2 million de visiteurs par an n'y arrivent pas non plus !

1,3000.000 morts

L'après-midi, les enfants sont confrontés à Auschwitz I. Aux baraquements en briques cette fois-ci dans lesquels sont aménagées des expositions traumatisantes. Les 40.000 paires de chaussures représentant 4 jours d'exécution en 1944. La montagne de cheveux provenant des 1,3 million de morts. Les photos de ces anonymes annotées par la bureaucratie SS. Les images s'impriment alors dans les yeux des élèves, s'incrustent dans leur tête ; souvent à jamais. La visite se termine la nuit par la seule chambre à gaz encore visible.

Des cœurs à jamais marqués

Le soir, les élèves reprennent vie dans le car et l'avion qui les ramènent vers la Côte d'Azur. Rires, plaisanteries d'adolescents reprennent le dessus. Pourtant, ces cœurs de 14 ans seront à jamais marqués d'une manière ou d'une autre par l'horreur touchée du doigt une journée d'hiver.