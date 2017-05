Vrai ou Faux sur la voiture à double-commandes

Elle vient de faire son apparition à Châtellerault. La location de voitures à double-commandes, deux fois moins chère qu'une leçon de conduite, ravit les élèves mais inquiètent les moniteurs d'auto-écoles. France bleu Poitou décrypte pour vous le Vrai du Faux.

Un modèle double-commandes ressemble à une voiture auto-école

VRAI. Pédales, rétroviseurs et clignotants. Tout est en double exactement comme une voiture d'auto-école. Sur le toit il est aussi obligatoire de mettre un panneau "auto-école" ou "voiture à double-commandes" pour informer les autres automobilistes.

Louer une voiture à double-commandes c'est moins cher

VRAI. Environ deux fois moins cher qu'une leçon de conduite classique. Comptez entre 14 et 25 euros de l'heure contre 45 euros la leçon de conduite avec moniteur. Le coup de la main d'oeuvre explique cette différence de tarifs. C'est pour cette raison que les auto-écoles considèrent ce type de location comme de la concurrence déloyale.

Un véhicule à double-commandes c'est dangereux.

FAUX. Ce n'est pas plus dangereux qu'une voiture standard, bien au contraire, car le passager peut freiner grâce aux double-pédales et surveiller les angles morts avec les double-rétroviseurs. Il faut en revanche rester prudent et bien choisir son accompagnateur.

Tout le monde peut louer une voiture à double-commandes

FAUX. L'accompagnateur doit posséder son permis depuis au moins cinq ans. Il est responsable en cas d'accidents ou de contrôles routiers et peut même perdre des points sur son propre permis de conduire. Il doit aussi suivre une formation rapide d'un quart d'heure de prise en main du véhicule. L'élève doit aussi avoir effectué un minimum de 20 heures de leçon de conduite.

Les doubles-commandes servent uniquement pour la conduite accompagnée

FAUX. Les doubles-commandes ne servent à rien pour un élève qui s'est vu délivrer l'autorisation "conduite accompagnée" par une auto-école. Muni d'un carnet et d'un autocollant noir et blanc à mettre sur le pare-brise, le jeune conducteur possède un niveau suffisant pour conduire en toute autonomie sans que l'accompagnateur ait besoin d'intervenir pour un freinage d'urgence par exemple. Mais bien sûr rien ne l'interdit de louer une voiture à double-commandes.

On ne peut pas passer son permis de conduire seulement avec une voiture à double-commandes.

VRAI. La loi exige que les élèves inscrits au permis de conduire aient effectué au minimum 20 heures de leçons de conduite autrement dit il est impossible de passer son permis de conduire sans avoir été à un moment donné inscrit dans une auto-école.