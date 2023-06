Vraignes-en-Vermandois, dans l'est de la Somme, 9e commune à signer la charte "Ma commune aime le Picard"

Vraignes-en-Vermandois aime le Picard ! Ce village de 145 habitants, situé à l'est de Péronne, signe ce samedi à 12H la charte "Ma commune aime le picard", proposée par l'Agence régionale pour la langue picarde. Elle sera la neuvième commune, après Boismont ce vendredi sur la côte picarde, à signer cette charte.

"Il faut qu'on pérennise le Picard, notamment par les enfants"

Sur les trois prochaines années, Vraignes-en-Vermandois - ou désormais Vrainne-in-Vermandos - s'engage ainsi à mettre le picard à l'honneur. "Nous avons déjà un circuit des écrivains picards, qui rend hommage à deux auteurs originaires de notre village, Hector Crinon et Raymond Beaucourt, explique Maryse Fagot, la maire de Vraignes-en-Vermandois. Notre langue régionale doit vivre : c'est nos racines, et si on ne parle pas de nos racines, on les oublie. Il faut qu'on puisse pérenniser le Picard, notamment par les enfants, mais aussi par l'aspect touristique et culturel".

Des cartes de vœux et des tampons officiels bilingues

Ce samedi midi, la mairie va commencer par installer des panneaux bilingues d'entrée et sorties du village. "Nous allons aussi préparer des cartes de vœux bilingues, faire des tampons de la mairie bilingue, enregistrer aussi la messagerie vocale de la mairie en bilingue, détaille Maryse Fagot, la maire de Vraignes en Vermandois. Cela pourrait donner 'Bonjour tertous, ici a Vrainne-in-Vermandos !' Cela peut surprendre, mais c'est sympathique", sourit la maire.

La maire aimerait aussi communiquer davantage auprès de l'école où sont scolarisés les enfants de son village, à Roisel. "On va aussi offrir un dictionnaire bilingue à toutes les familles qui ont des enfants scolarisés", conclut Maryse Fagot.

Les huit autres communes de la Somme qui ont signé cette charte : Ailly-sur-Noye, Epehy, Eaucourt-sur-Somme, Briquemesnil-Floxicourt, Le Crotoy, Boismont dans la Somme ; Magnicourt-en-Comté dans le Pas-de-Calais ; Roost-Warendin dans le Nord.