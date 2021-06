VTT : la Creuse "joue dans la cour des grands" et prépare les JO 2024

Pour la première fois de son histoire, la Creuse a accueilli l'ouverture de la coupe de France de VTT. De vendredi 4 à dimanche 6 juin, 1.500 coureurs de douze pays différents sont venus se frotter aux cailloux et aux racines des monts de Guéret. Le champion du monde en titre Jordan Sarrou, sélectionné pour les JO de Tokyo, a brillé dimanche. Léna Gérault chez les femmes a remporté trois victoires en trois courses. Au-delà des enjeux sportifs, une autre compétition se jouait : celle de la place de la Creuse dans le monde du VTT.

Creuse Oxygène ambitionne de faire de Guéret l'un des centres de références en France. Ce week-end, les coureurs du monde entier ont pu tester la nouvelle piste VTT aménagée l'an dernier pour 300.000 euros. Pour le président de Creuse Oxygène, c'est une belle réussite : "On a été largement au-delà de nos espérances, s'enthousiasme Alain Menut. Tous les participants sont repartis en ayant une image hyper dynamique de nos territoires. La piste se situe au milieu de la forêt, entre résineux et feuillus, c'est zéro goudron, tout le monde a adoré. On a mis cinq ans à la préparer. C'est un parcours extrêmement joueur et piégeant, avec des racines et des pierres. D'ailleurs il y a eu beaucoup de chutes ce week-end. Notre parcours est comparé à Nove Mesto, en République tchèque."

Trois ans pour valoriser les atouts creusois avant les JO de 2024

Après ce premier test réussi, Creuse Oxygène entend bien continuer de monter en puissance jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. "On va continuer à utiliser ce parcours, labellisé par la direction technique nationale de la fédération. Nos horizons : coupe de France cette année, coupe de France en 2022, coupe de France en 2023, candidature aux championnats de France en 2024 en même temps que les Jeux olympiques."

Guéret est labellisée centre de préparation pour les Jeux Olympiques de 2024. En plus de la piste de 5 km de Chabrières aménagée, un bâtiment avec jacuzzi pour accueillir les athlètes est en train d'être rénové. Creuse Oxygène mise sur deux atouts, explique Alain Menut. d'abord, la mise au vert : "Nous avons le terrain de jeu idéal. Les athlètes ne vont pas se mettre au vert dans les rues de Paris !" Ensuite, la sécurité "avec un circuit bien labellisé".

