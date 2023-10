"Vu mon grand âge, c'est de la précaution" : Montpellier organise des réunions de prévention face aux arnaques

Dans son petit carnet, Monique note attentivement les conseils énumérés par l'intervenante. "Vu mon grand âge, c'est de la précaution" sourit l'octogénaire , qui fait partie de la douzaine de seniors venus assister à la réunion de prévention ce mardi 3 octobre, dans la Maison pour tous Frida-Kahlo de Montpellier (Hérault). La ville déploie cette semaine une série d'intervention pour éviter les arnaques, les escroqueries ou les vols .

Des faux policiers aux SMS frauduleux : tout y passe

Les sujets abordés sont larges. Maude, la policière municipale qui anime cette séance de deux heures, balaye toutes les situations auxquelles les particuliers peuvent être confrontés : "démarchage physique au domicile -malheureusement, ça arrive, de faux policiers, de faux agents EDF, il faut toujours demander leur carte- démarchage téléphonique, mails ou SMS frauduleux". Son groupe de la veille lui a posé de nombreuses questions sur les écueils à éviter sur Internet, comme les faux emails de l'Assurance Maladie. "Vérifiez l'orthographe et l'adresse mail de l'expéditeur, c'est souvent farfelu."

Des témoignages

C'est aussi l'occasion pour certains de réaliser qu'ils l'ont échappé belle, comme Dominique et Annie, un couple de sexagénaires, pourtant attentifs à ces questions. Et pourtant. "On a faillit tomber dans l'engrenage. Ca s'appelle le hameçonnage : on nous a coupé notre accès Internet [sur leur ordinateur NDLR], avec une proposition de réparation avec un numéro de téléphone. Notre fournisseur a un service après-vente, donc on ne s'est pas méfiés, on a fait l'erreur peut être de ne pas vérifier le numéro." Heureusement pour eux, quand la "réparatrice", qui prétendait travailler pour Apple, leur demande 650€, ils disent qu'ils vont aller directement en boutique. C'est là qu'elle a raccroché, et que le couple a pu éviter l'escroquerie.

Face à leur témoignage, et après le vol de sa carte bancaire après un paiement à la gare Saint-Roch il y a trois ans, Jean-Paul se dit qu'il devrait être "plus méfiant". C'est en effet le but de ces réunions, même si Maude tempère un peu. "Il y a le sentiment d'insécurité, et la réalité. Les personnes âgées se sentent plus touchées, alors qu'elles sont les moins touchées. C'est la tranche des 14-34 ans qui sont les plus touchées par tout ce qui est vol, agressions physiques etc." Et de conclure que les conseils qu'elle dispense à ces réunion peuvent servir à tout le monde.

