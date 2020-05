Vu sur le web : comment bien prononcer "Cos d'Estournel", du foot et du rock en live sur Facebook

Des Chinois qui apprennent à parler français grâce aux noms des châteaux du Bordelais, un jeune britannique qui reproduit les buts de ses idoles, et un nouveau rendez-vous avec le Facebook Live France Bleu en partenariat avec France 3 et le groupe ZK !

Vu sur le web aujourd'hui, des cours de français viticoles pour les Chinois, un jeune fan de foot qui rejoue les buts de ses idoles dans son jardin et un duo pop-rock sur-vitaminé dans notre live Facebook à la maison !

波爾多葡萄酒 !

Nous pronostiquons le retour prochain des touristes chinois dans le vignoble bordelais ! Pour preuve, cette vidéo mise en ligne cette semaine et qui fait le buzz de Pékin à Macau en passant par Wurhan ou Macao, vidéo dans laquelle une charmante guide touristique en kimono détaille en 3 minutes comment prononcer le nom des châteaux emblématiques du Médoc ou de l’appellation Saint-Emilion. Avec un tel entraînement et le Petit livre rouge de Mao sous le bras, nos amis Chinois sont parés pour une belle découverte de notre vignoble et quelques bonnes séances de dégustations !

Les Chinois apprennent à prononcer le nom des châteaux du Bordelais Copier

Cours de Français viticole !

Il rejoue les buts de ses idoles !

Le manque de foot commence cruellement à se faire sentir. Pour passer le temps les chaînes sportives rediffusent les matchs mythiques, les Girondins de Bordeaux sont en guerre avec leurs supporters et à Londres, c’est un jeune anglais d’une dizaine d’années qui rejoue les buts de légendes marqués par ses joueurs préférés dans son jardin !

ZK comme Zoé Kraft

Comme chaque soir cette semaine, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro du Facebook Live France Bleu de Marie-Corinne Cailleteau en partenariat avec France 3. Une heure de live avec les artistes de la Région Nouvelle Aquitaine. Rendez-vous ce soir à 20H05 sur la page Facebook de France Bleu Gironde avec ZK, Zoé Kraft, un duo originaire de la Rochelle et qui revisite les grands tubes pop de ces dernières années.