Vu sur le web : Big Moustache à Bordeaux, Alexa fête ses deux ans et les WC abandonnés

Dans "Vu sur le web", une friandise moustachue lancée pour la Fête des pères à Bordeaux, Alexa, la petite fille la plus obéissante du monde qui fête son anniversaire, des WC qui recherchent leur propriétaire et de la bonne musique en live ce soir !

Are you big moustache ?

Dimanche, c'est la Fête des pères, une gourmandise moustachue créée spécialement our l'occasion fait le buzz sur Internet, un anniversaire connecté, des WC lâchement abandonnés par leurs propriétaires dans l'oeil d'un photographe bordelais et la grande soirée "Tous ensemble pour la musique" !

Big Moustache

Rien à voir avec l’aviateur anglais de « La grande vadrouille » avec Louis de Funès et Bourvil ! Il s‘agit de la friandise lancée par la maison Saunion à Bordeaux à l’occasion de la fête des pères qui aura lieu dimanche. Nos artisans ont du talent, la preuve avec ce délice praliné croustillant et fondant, enrobée de chocolat noir ou de chocolat au lait et baptisé « Moustache 2.0 ». On ne pouvait pas passer à côté dans ce dernier « Vu sur le web » de la semaine !

Bon anniversaire Alexa !

C’est une charmante petite fille qui fête son anniversaire en ce mois de Juin 2020 ! Alexa, l’assistant vocal lancé par Amazon fête ses deux ans. Depuis son lancement, les internautes ont écouté l’équivalent de 11 000 années de musique en streaming et 100 millions d'appareils ont été vendus avec la voix d'Alexa ! Alors, contrairement aux vrais enfants qui refusent de rendre le moindre service, vous pouvez tout lui demander à Alexa : De baisser la lumière, de raconter des blagues, quelle température il fait à Tamanrasset ou d’allumer la radio… Seul problème, elle ne sait pas encore mettre le couvert ou vider le lave-vaisselle, mais ça viendra sans doute !

Bon anniversaire Alexa ! © Getty - SOPA Images

WC lâchement abandonnés !

Nous étions habitués depuis l’épidémie de Coronavirus à ramasser des masques bleus usagés jetés sur les trottoirs de nos jolies villes. Ce sont maintenant les WC qu’on abandonne ! Le photographe bordelais Arnaud Brukhnoff en a profité pour publier sur sa page Facebook un joli cliché très esthétique en noir et blanc, pris rue Ségalier dans le centre-ville de Bordeaux, pour tenter de retrouver les propriétaires du divin trône... Nul doute qu'ils se reconnaîtront !

Tous ensemble pour la musique !

France Bleu et France 2 fêtent la musique avec un peu d'avance ! Rendez-vous ce soir en direct à la radio et à la télé pour une grande soirée à 21h05 depuis l’Accor Arena. "Tous ensemble pour la musique" avec Patrick Bruel, Catherine Ringer, Vianney, Gims, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, Yannick Noah, Christine and the Queens, Vitaa et Slimane, Kendji Girac, Pascal Obispo, Thomas Dutronc, Amir, Tom Leeb, Roméo Elvis, Salvatore Adamo, Loïc Nottet, Boulevard des Airs, Suzane, El Capon, Les Frangines, Carla, Antoine Elie, Aliose, Dadju, Tryo, Bénabar… Rien que ça ! Concert à suivre évidement sur francebleu.fr.