Vu sur le Web : Concert contre le Covid-19, le défi des sables et le Bordeaux Geek Festival 2020

Afin de récolter des fonds pour financer la recherche d'un vaccin, les plus grandes stars françaises et internationales se mobilisent. Les gens du Nord ont dans leur yeux le bleu qui manque à leur décor, mais aussi de sacrées idées ! Et un BGF 100% sur le Web.

Financer la recherche et trouver un vaccin

Un concert exceptionnel est organisé sur le Web samedi 27 juin, pour récolter des fonds destinés à financer la recherche d'un vaccin contre le coronavirus avec à l’affiche : Shakira, Coldplay, Justin Bieber et la française Christine and the Queens. D’autres personnalités sont également annoncées au cours de cette soirée exceptionnelle : le footballeur David Beckham, les actrices Salma Hayek et Charlize Theron ou encore Hugh Jackman le fameux Wolverine des X-Men. Ce concert sera diffusé dans la nuit de samedi à dimanche sur les réseaux sociaux, et notamment sur la chaîne Youtube de la Commission européenne.

On écrit sur le sable ?

Une trentaine de personnes se sont réunies sur la plage de Berck dans le Nord de la France avec un objectif : tracer sur le sable le plus grand nom du monde afin de sensibiliser les internautes à la protection des mers. Pelles et râteaux à la main, ils ont donc tracé le mot « Océan » sur 10 000 mètres carrés de superficie avec des lettres géantes de 50 mètres de long par 10 de large. Avec nos 120 kilomètres de plage entre la pointe de Grave et la presqu’île du Cap-Ferret, on a de la place et on pourrait aisément relever le défi et faire encore plus fort que les gars du Nord ! Chiche ?

Bordeaux Geek Festival 2020

Le Bordeaux Geek Festival, édition virtuelle 100% connectée cette année va se dérouler ce weekend, samedi 26 et dimanche 27 Juin ! Avec plus de 300 heures de contenus et d’animations pour les gamers proposés dans une trentaine d’espaces, via des conférences, des rencontres avec des invités, des tournois de jeux vidéo, des concerts, du cosplay… Et même un feu d’artifice !