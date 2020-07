Vu sur le web : des bouteilles bien rangées à Bordeaux et nos politiques sur Tik Tok

A Bordeaux on a un sens du rangement bien particulier. Nos politiques se lancent sur Tik Tok, le réseau social de nos enfants, et ce n'est pas toujours réussi.

Des bouteilles bien rangées, mais pas vraiment au bon endroit

A Bordeaux on a le sens du rangement, ou pas avec cette photo d’Anaïs prise sur les quais et qui fait le tour de Facebook. A Bordeaux on a du bon vin et des bonnes bières artisanales que l’on consomme bien évidemment avec modération, mais parfois les conteneurs à verre ne suivent pas la consommation des bordelais et ça déborde rapidement. Si bien que malheureusement les bouteilles s’entassent à côté des fameux conteneurs de recyclage. Attention on a tout de même le sens du rangement à Bordeaux car sur cette photo, on voit des centaines de bouteilles autour du conteneur mais ranger à la perfection en carré tout autour du bac

Bouteilles bien rangées, ou pas, autour d'un conteneur à verre

Alors le mieux bien évidemment, c’est d’éviter de laisser traîner les bouteilles en verre n’importe où, même bien rangée autour du conteneur. On fait demi tour et on ramène ces déchets à la maison ou on trouve un autre bac de recyclage.

Pour parler aux jeunes aujourd’hui, il faut passer par le réseau social TIK TOK

C’est le réseau social des jeunes. Si vous avez des ados à la maison, impossible de passer à côté. Alors pour parler aux plus jeunes, nos femmes et hommes politiques s’y mettent aussi. D’ailleurs la semaine dernière, le président Emmanuel Macron a inauguré son compte en félicitant les bacheliers qui viennent d’obtenir leur bac.

Le principe de TIK TOK normalement, ce sont des petites vidéos de danse ou de musique ou d’humeur. Manu casse les codes avec son ton solennel. Et le président a fait des émules, puisque le leader de la France insoumise, Jean Luc Mélanchon lui a emboîté le pas pour lui répondre.

Les plus jeunes auront peut être reconnu la réplique désormais culte de Wejdene, une des stars de TIK TOK …