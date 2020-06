Vu sur le Web : encore un tube, un basketteur très maladroit et la nouvelle identité de la marque Uncle Ben’s

Dans « Vu sur le web » : Le huitième tube du Covid, signé par Jean-Pierre et Françoise Gauffre. Mais aussi le pire basketteur du monde dans ses œuvres, et le dessinateur « Na ! » qui vient au secours de la marque Uncle Ben’s !

Depuis le début de l’épidémie de Covid 19, Jean-Pierre et Françoise Gauffre ont sorti 8 tubes parodiques. Voici leur dernière production. Un basketteur maladroit et un dessinateur, "Na !" qui a retravaillé les emballages de riz Uncle Ben’s.

Biologiste hospitalier !

Préparez-vous à, soit monter le volume du poste, soit enfiler une paire de boules Quiès ! Jean-Pierre et Françoise Gauffre sortent une nouvelle parodie de chanson, toujours inspirée par le Covid-19. Cette fois, ils s’attaquent à un monument de la variété mondiale (et bordelaise !) : le tube dansant et synthétique « Partenaire particulier », rebaptisé « Biologiste hospitalier ». Enfin un duo qui ne se prend pas au sérieux et qui va entrer dans l’histoire au même titre que Peter et Sloane ou Sheila et Ringo !

Panier !

Lui aussi fait le buzz ! Qui ça ? Le pire basketteur de la planète, repéré dans une vidéo hilarante partagée des milliers de fois sur Twitter, le genre de truc qu’on adore se repasser en boucle. Un basketteur amateur donc, qui tente de marquer un panier à l’envers. Le ballon s’envole et finit par atterrir, là où il n’aurait jamais dû… Un garçon qui n’a aucune chance d’être recruté par les Harlems Globe Trotters !

Il NA colle jamais…

"Na !" est un dessinateur de presse qui sévit dans des magazines comme "VSD" ou "Réponse à tout" . Pendant qu’on déboulonne ici et là des statues de personnages coupables de racisme ou d’avoir participé à la traite négrière, certaines grandes marques envisagent de changer leur image. "Na !" s’en amuse et en profite pour proposer une nouvelle identité visuelle pour le riz « Uncle Ben’s » ! C’est drôle, très drôle même et ça fait du bien !