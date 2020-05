Vu sur le web : Guy Bedos au paradis, Scarlett Bordeaux sur le ring et le temps des cerises pour Thierry Lalet

Dans notre revue du web, la disparition du comédien et humoriste Guy Bedos à l'âge de 85 ans. La reine des rings, Scarlett Bordeaux et les récoltes de Bigareaux du chef chocolatier Thierry Lalet de la maison Saunion à Bordeaux.

Il aimait les vins de Bordeaux, donner quelques coups de griffes bien sentis et surtout nous faire rire. Depuis l'annonce de sa disparition annoncée par son fils sur Twitter hier, les hommages à Guy Bedos se multiplient. Connaissez-vous la star du catch féminin aux Etat-Unis ? Elle s'appelle Scarlett Bordeaux et le temps des cerises est arrivé pour le chocolatier bordelais Thierry Lalet.

Nous irons tous au paradis

On commence ce « Vu sur le web » avec ces milliers d’hommages à Guy Bedos rendus par les internautes. Dès l’annonce de sa disparition, des avalanches de tweets et de posts sont venus saluer la mémoire de Guy Bedos, disparu hier à l’âge de 85 ans. Parmi les messages les plus touchants, celui laissé par Gilles Jacob, l’ancien délégué général et président du Festival de Cannes sur Twitter.

Hasard ou coïncidence, Pierre Desproges dans le légendaire "Tribunal des flagrants délires" diffusé sur France Inter avait prononcé l'éloge funèbre de Guy Bedos. Hasard ou coïncidence, c'est le parolier et scénariste Jean-Loup Dabadie, disparu lui aussi cette semaine, qui était assis à ses côtés dans le studio ce jour-là...

Enfin, Guy Bedos, ce sont des films de copains, et notamment la saga d'Yves Robert "Un éléphant ça trompe énormément" et "Nous irons tous au paradis aux côtés de Claude Brasseur (Daniel), Victor Lanoux (Bouly) et Jean Rochefort (Etienne Dorsay). Bedos y incarnait un inoubliable Simon harcelé par une mère ultra-possessive (Marthe Villalonga) qui finit, elle aussi par tirer sa révérence...

Bordeaux, la star du catch !

Elle porte fièrement le nom de notre belle ville : Scarlett Bordeaux enflamme les réseaux sociaux. De son vrai nom Elizabeth Chiahia, Scarlett Bordeaux est LA star du catch féminin aux États-Unis. Une blonde platine ultra-musclée de 29 ans, qui est devenue la terreur des ring ! Nous suggérons à Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, de lui décerner sans tarder, le titre de citoyenne d’honneur !

Le temps des cerises

Pour terminer, voici les images de la belle récolte effectuée par le maître chocolatier Thierry Lalet. Vous connaissez tous sa boutique, « Saunion » à Bordeaux, et ses fameuses Guinettes, une spécialité à base de cerises enrobées dans du chocolat. Thierry Lalet a partagé sur Facebook une vidéo de cette récolte de bigarreaux chez l’un des producteurs avec qui il travaille. Les fruits sont superbes, mûrs à souhait et vont donner de délicieuses Guinettes après transformation dans son atelier bordelais !