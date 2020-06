Vu sur le web : Haro sur les scooters des mers, Jour "J" pour les Bassins de lumière et un test anti-stress

Deux pétitions en ligne recueillent des milliers de signatures pour faire interdire les scooters des mers sur le Bassin d'Arcachon, les dauphins en rigolent ! Paul Klee et Gustav Klimt à l'honneur aux Bassins de lumière à Bordeaux et un dessin magique qui indique votre degré de stress.

Dans "Vu sur le web", les scooters des mers et leurs pilotes dans le collimateur des internautes : deux pétitions ont été lancées en même temps sur le Bassin d'Arcachon. Les Bassins de lumière ouvrent enfin leurs portes à Bordeaux et un test anti-stress qui fait le boss sur Internet !

Scooters des mers : réglementer ou interdire ?

Deux pétitions ont été mises en ligne quasi-simultanément sur le Bassin d'Arcachon, pétitions visant à faire interdire les scooters des mers, jugés trop bruyants et trop polluants. Certains pilotes ne respecteraient pas les vitesses maximales près des côtes, les règles de priorité et les zones de baignade. Pétitions sur le site Change.org qui ont déjà recueillies plusieurs milliers de signatures et qui divisent les internautes.

Les internautes réagissent

Et pendant qu'à terre, on s'agite, on s'invective et on se dispute, c'est un banc de dauphins qui a été aperçu nageant au large de la dune du Pilat ! La nature reprend ses droits...

Bassins de lumière à Bordeaux

A la Base sous-marine de Bordeaux, les Bassins de lumière ouvrent leurs portes au public aujourd'hui en partenariat avec France Bleu Gironde. Vous allez enfin pouvoir découvrir sur plus de 10 000 mètres carrés, deux grandes expositions numériques consacrées aux peintres Paul Klee et Gustav Klimt. Expositions orchestrées par 98 vidéoprojecteurs, une cinquantaine d’enceintes, le tout relié par 120 km de fibre optique, connectés à des serveurs qui coordonnent l’image et le son. A voir dès aujourd’hui à la Base sous-marine de Bordeaux. Attention, port du masque obligatoire !

Stress ou pas stress ?

On termine ce "Vu sur le web" avec ce dessin qui fait le buzz sur le web. Un dessin, prétendument créé par des neurologues, représentant des formes géométriques qui s’entrelacent. Jusque-là rien d’anormal, mais quand vous fixez l’image, celle-ci commence à tourner de plus en plus vite en fonction de l’état de stress dans lequel vous vous trouvez. Faites le test, c'est magique on vous dit !