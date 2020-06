Vu sur le web : Journée mondiale de l'environnement, "Mamma" par Sempéré et des commerçants qui dansent

Vendredi 5 juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement et le festival Gaïa arrive sur le web. Matthieu Sempéré des Stentors fête les mamans, les commerçants de la rue Bouffard à Bordeaux dansent et Youssef Abado dans notre Live Facebook !

Vu sur le web aujourd'hui : un festival connecté pour protéger notre belle planète bleue, Matthieu Sempéré qui chante pour toutes les mamans. La chorégraphie endiablée des commerçants de la rue Bouffard à Bordeaux pour fêter la réouverture de leurs magasins et la musique nomade de Youssef Abado en live sur Facebook.

Gaïa World Tour

Vendredi 5 juin, c’est la Journée mondiale de l’environnement, journée créée en 1972 et dont l’objectif est de soutenir des actions visant à protéger le bien-être de la Terre. Et il y’a du boulot au vu de tout ce que j’ai pu voir passer sur le web ! On vous rappelle qu’un masque met 450 ans à se décomposer donc pensez à les jeter dans une poubelle ! A l’occasion de cette journée pour la planète, vous pouvez participer au Gaia World Tour un festival 100% connecté sur Facebook et YouTube qui accueille des artistes, des scientifiques ou des explorateurs pour 30 heures de direct.

Gaïa World Tour 2020

"Mamma"

Alerte rouge ! Dimanche, c'est la Fête des mères, autre journée importante à ne pas rater ! Pour vous aider à y penser, Matthieu Sempéré, le ténor des Stentors a enregistré une chanson pour toutes les mamans dans les studios de France Bleu. Vidéo à partager avec vos mamans et leur dire que vous les aimez très fort !

Dancing in the Street

Autre vidéo qui devient virale, celles des commerçants de la rue Bouffard à Bordeaux qui ont célébré dignement la réouverture de leurs magasins avec une chorégraphie endiablée sur le tube de Sister Sledge « We are family ». Vous allez y reconnaître la fleuriste du bas de la rue, la créatrice de robes de mariées ou le vendeur de guitares électriques, ils sont tous là, et en plus ils dansent bien !

Youssef Abado en Facebook Live

Entre Pop, Rock et Bossa Nova, le musicien Youssef Abado est l'nvité de Régis Mazabraud ce soir sur la page FB de FBG dès 20h05. Une demi-heure de session live et d’interview pour découvrir sa musique et son actu ! Rendez-vous ce soir en Facebook live dès 20h05 en partenariat avec France 3 Nouvelle-Aquitaine. Précision importante quand il ne se produit pas en solo, Youssef Adabo est l’un des membres des Wackids, le groupe de rock'n'toys préféré des enfants !