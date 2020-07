Vu sur le web : Laurent Blanc ambassadeur de la région Nouvelle Aquitaine et un parfum de l'espace.

Le coin de paradis de Laurent Blanc

Laurent Blanc n’est plus entraîneur des girondins de Bordeaux depuis 2010 mais il a visiblement été marqué par la ville et toute la région Nouvelle Aquitaine, d’ailleurs il vit toujours ici en famille. Et quel endroit préfère t-il dans la région ? Eet bien la réponse est sur le site internet de la région Nouvelle Aquitaine, dans une vidéo publiée la semaine dernière !

Si vous voulez avoir la chance de croiser Laurent Blanc vous savez désormais où traîner vos baskets le dimanche après midi.

Une table un peu spéciale pour respecter les distanciations sociales

On part sur la côte Est des Etats Unis avec cette vidéo étonnante signée du Huffington Post. Nous sommes à Ocean city, dans un bar restaurant qui a trouvé la solultion pour faire respecter les distanciations sociales sur la terrasse de son établissement. A l’entrée, des grosses bouées sur roulettes. Ce sont en gros des énormes chambres à air en forme de table qui font 2m de diamètre.

Si vous êtes restaurateurs ou barman, sachez que l’entreprise qui fabrique ces tables bouées les vends 150 dollars pièces.

Eau de Space by la Nasa

La Nasa lance son parfum "Eau de space". Un projet dans les cartons depuis 2008, à cette époque, la NASA avait demandé à un chimiste de développé un parfum qui aurait l’odeur de l’espace. Alors pourquoi une telle demande ? Ce n’était pas pour faire fureur dans les soirées mondaines, au départ c’était pour préparer les astronautes novices à leur premier voyage dans l'espace, car visiblement l’espace a bien une odeur un peu particulière.

Eau de Space

Selon les astronautes expérimentés, l’espace ne sent pas franchement la rose. On est plutôt sur une odeur amère, un mélange de fumée et de brûlé, comme si on venait de tirer au pistolet expliquait une astronaute il y a quelques années. Pour d’autres, c’est un mélange de poudre à Canon, de steak poêlé, de framboise et de rhum. Alors avec tout ça, difficile d'imaginer vraiment à quoi pourra ressembler le produit fini. On verra bien en octobre prochain, sa date de sortie. Si vous voulez déjà le commander, vous pouvez participer au kickstarter lancé par la Nasa.