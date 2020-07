Vu sur le web : le nouveau single de calogéro, la mode des vêtements tachés et la folie des baskets Lidl

La rumeur

La rumeur, c'est le nom du nouveau single de Calogéro. Le chanteur a dévoilé son nouveau titre hier soir sur la plateforme Youtube. Depuis le début du mois, Calogéro publiait des petits bouts de phrase énigmatique accompagnés d’une jolie photo pour teaser cette sortie tant attendu par les fans.

3 ans après le carton de l’album liberté Chérie, Calogéro est de retour pour le plus grand plaisir des fans déjà conquis sur la toile.

Parlons chiffons

La mode a sa raison que la raison ignore. Voilà qu’arrive la mode de la coloration des vêtements au vin rouge ! Pour vous aider à réussir votre coloration au vin rouge vous retrouvez des tutos sur les réseaux sociaux.

Alors attention suivez bien, c’est une vraie recette de cuisine. Il faut d’abord asperger votre vêtement de préférence blanc, de quelques gouttes de vin, le rouler en boule, le laisser s’imprégner 4 heures avant de le mettre au four à 170 degré entre une demi-heure et une heure.

Lidl sait jouer du buzz

A moins d’avoir hiberné ou d’être parti quelques jours en randonnée au milieu des Pyrénées, où le réseau internet ne passe pas, vous n’avez pas pu passer à côté de cette chasse à la basket Lidl. La marque de grande distribution low cost sait jouer avec le buzz. Le dernier en date, une gamme de basket, claquette et chaussette estampillée LIDL et aux couleurs de la marque, Bleu jaune et rouge. Des godasses vendues un peu plus d’une dizaine d’euro en magasin en Belgique et en Allemagne uniquement, et qui s’écoule aujourd’hui sur internet à plus de 1000€. Pourquoi ? et bien parce qu’il n’y avait que 400 paires disponibles et que les magasins sont en rupture de stock.