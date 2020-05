Vu sur le web : les Bordelais sont sales, Jean-Pierre Gauffre détourne "Kolé Séré" et notre Facebook live !

Mister Watz filme les rues de son quartier à Bordeaux jonchées de masques et de gants usagés, Jean-Pierre Gauffre et sa femme signent un cover hilarant de "Kolé Séré", et Trois cafés gourmands dans le live Facebook ce soir à 20h05 !

Le déconfinement rime avec nouvelle formes de pollution et d'incivilités à répétition, les Bordelais ont des progrès à faire. Jean-Pierre et Françoise Gauffre revisitent le tube de Philippe Lavil et Jocelyne Béroard "Kolé Séré" et les Corréziens de Trois cafés gourmands vous donnent rendez-vous dans le live Facebook de France Bleu à 20h05 !

Les Bordelais sont sales

Et pour commencer cette revue du web, un triste constat ce matin, les Bordelais sont sales ! Très sales même… Constat sans appel ! Avec une vidéo tournée par un internaute, un certain Mister Wattz qui a filmé les rues de Bordeaux cette semaine. Les images partagées sur les réseaux sociaux sont édifiantes : Trottoirs jonchés de masques usagés, gants en plastique abandonnés dans les caniveau aux côtés de canettes de bière ou de flacons de gel hydro-alcoolique vides, le déconfinement est donc synonyme de nouvelles pollutions et d’incivilités à répétition. Un masque fabriqué à base de textiles issus du pétrole (des "non tissés polypropylènes" aux propriétés intéressantes pour la filtration), met 450 ans pour se décomposer. Pourtant, on en voit beaucoup trop jetés par terre, dans nos rues. Il y a encore de gros progrès à faire !

Kolé pa Séré !

Autre vidéo vue sur le web et qui nous a bien fait marrer : elle est signée Jean-Pierre Gauffre que vous aviez l’habitude d’entendre chaque matin sur FBG avec son humeur du jour. Jamais à court d'idées,Jean-Pierre Gaufre se lance dans la chanson et signe avec son épouse Françoise un joli bricolage, un "Kolé Séré" revisité à grands renforts de courses chez Intermarché et de sauté de pangolin, qui va très certainement devenir LE tube de cet été 2020 !

Trois cafés gourmands !

Et pour terminer, un nouveau Facebook live ce soir animé par Marie-Corinne Cailleteau en partenariat avec France 3, pour soutenir les artistes de la Région Nouvelle Aquitaine. Vous avez Rendez-vous ce soir à 20H05 sur la page Facebook de France Bleu Gironde avec Trois cafés gourmands, le groupe corrézien qui a cartonné avec « A nos souvenirs » (qui affiche à ce jour plus de 186 millions de vues sur YouTube). Vous découvrirez ce soir leur nouveau tube en live. Rendez-vous à 20H05 sur le Facebook et francebleu.fr !