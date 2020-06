Dans "Vu sur le web", des Girondins inventent le loto-drive, la vague concurrente de Lacanau qui déroule la perfection et des fouilles qui confirment la présence des Français à Roland-Garros.

Vu sur le web : Loto-drive à Yvrac, tubes de rêves à Teahuopo'o et un peu de tennis

Avec les règles de distanciation et les gestes barrière pas facile d'organiser un loto. Des Girondins ont trouvé la solution ! La plus belle vague du monde attire l'élite du surf et des fouilles archéologiques surprenantes à proximité de la Porte d'Auteuil à Paris ont livré des résultats étonnants.

Loto Drive !

On arrête pas le progrès ! Un loto un peu particulier s’est tenu au château Laffite à Yvrac. Loto dans lequel les participants étaient réunis sur un parking, confinés dans leurs voitures pour respecter les règles de distanciation et les gestes barrières. Une bonne centaine de véhicules et leurs passagers se sont retrouvés face aux chais de la propriété devant un podium sur lequel officiait un animateurs avec sa sono sous les caméras volantes des équipes de la société ApplicaDrone !

Tubes de rêves aux antipodes !

Lors de la désignation du site censé accueillir les compétitions de surf pour les Jeux Olympiques, Lacanau était en lice face à Tahiti. C’est finalement la vague de Teahuopo'o en Polynésie qui avait eu les faveurs du Comité International Olympique, douchant les espoirs de la station Médocaine. Et bien les Tahitiens continuent à nous narguer en publiant sur Twitter les photos d’une session mémorable dans des tubes de rêve, session qui a réuni certains des meilleurs surfeurs professionnels de la planète. C’est peut-être ça le vrai concept de plage dynamique ! L'article ne dit pas si des Girondins étaient présents pour chevaucher le monstre...

Des Français à Roland-Garros ?

Le printemps voit chaque année revenir les hirondelles et les petites balles jaunes… Hélas, pas de tournoi Primrose à Bordeaux-Caudéran ou de stars sur la terre battue porte d’Auteuil à Paris en raison de l'épidémie de Coronavirus. Cette absence de compétition n’a pas empêché nos très sérieux confrères du Gorafi de publier un article drôlissime intitulé «Des archéologues ont découvert des fossiles prouvant que des Français sont allés en finale de Roland Garros » !