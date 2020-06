Dans "Vu sur le web", un magnifique oiseau qui règne en maître sur les 30 hectares du château de Myrat, la Journée mondiale de l'olympisme, et un certain Pollux qui aimerait bien pouvoir profiter un peu plus longtemps du canapé !

Vu sur le Web : Quand Myrat fait la roue, des anneaux de toutes les couleurs et un poney dans le salon

Il s'appelle Peter, et c'est la star du château Myrat dans le Sauternais. Il s'appelait Jappeloup et il a marqué l'histoire de l'équitation avec une splendide médaille décrochée en 1988. Il s'appelle Pollux et il squatte le salon de l'ancien maire de Barsac !

Peter, la nouvelle star du Sauternais

Peter Paon ! C'est le nom de ce splendide volatile qui règne en maître sur les 30 hectares du Château de Myrat dans le Sauternais, second grand cru classé de Barsac, l’un des plus grands vins liquoreux du Bordelais. Ce paon mâle maîtrise la roue à la perfection ! Pour le voir en vrai, rendez-vous au Château de Myrat qui a lancé cette semaine sur les réseaux sociaux des invitations pour un grand pique-nique de déconfinement qui aura lieu jeudi 25 juin dès 18h dans les jardins de la propriété, au cours duquel vous allez pouvoir déguster les vins du château et découvrir l'histoire de la propriété qui appartient à la famille de Pontac.

Le cri de Peter Paon résonne dans les vignes de Myrat Copier

Journée mondiale de l'Olympisme

Nous sommes le 23 juin et c’est la Journée mondiale de l’Olympisme, journée célébrée partout à travers le monde et qui permettait jusqu’à l’épidémie de Covid-19 de s’initier à la pratique de disciplines olympiques en présence d’athlètes médaillés. Cette année, avec les gestes barrières, le CIO incite les internautes à partager sur le web les moments forts qui ont marqué l’histoire des J.O. Chez nous en Gironde, c’est un petit cheval qui fait son retour sur les écrans de nos tablettes, via les réseaux sociaux : Jappeloup, Médaille d’or aux JO de Seoul en 1988 avec le cavalier Girondin Pierre Durand !

Sacré Pollux !

On termine ce « Vu sur le Web » avec des nouvelles de Philippe Meynard, l’ancien maire de Barsac. Aujourd’hui ambassadeur de la lutte contre les AVC, Philippe Meynard qui s'est lancé dans un nouveau tour du département à tricycle, 35 étapes et 400 kilomètres à la rencontre des Girondins afin de les sensibiliser aux risques et à la prévention des accidents vasculaires cérébraux. De retour à la maison, il a retrouvé Pollux, un poney tranquillement installé dans son salon. De quoi avoir une attaque !