Vu sur le web : Renaud chante le Coronavirus, la mode est aux vêtements tachés et aux sneakers Lidl.

Le chanteur Renaud sort de son confinement avec une chanson : Corona Song

Le chanteur a sorti ce morceau et son clip mercredi. On le voit assis sur un tabouret accompagné de 3 musiciens portant tantôt un masque tantôt un bandana. Une chanson pour tous les potes qui ont souffert du virus et pour tous les soignants écrit – il lui qui a pas mal souffert du confinement visiblement, il n’a pas pu aller voir ses potes au bistro pour partager un verre d’eau comme il le dit lui même.

Le vêtement taché de vin, la nouvelle mode ?

Gaspiller du vin pour tacher ses vêtements et être à la mode, c'est discutable. En tout cas sur les réseaux sociaux, vous trouverez des tutos pour réussir la coloration de vos vêtements au vin rouge.

C’est une vrai recette de cuisine… Il faut d’abord asperger votre vêtement de préférence blanc de quelques gouttes de vin. Le rouler en boule, le laisser s’imprégner 4 heures avant de le mettre au four à 170 degré entre une demi - heure et une heure.

Lidl maitrise parfaitement le buzz

La marque de grande distribution "low cost" sait jouer avec le buzz. Le dernier en date, une gamme de basket, claquette, chaussette et t-shirt estampillé LIDL et aux couleurs de la marque, bleu jaune et rouge. Les Sneakers étaient vendues un peu plus d’une dizaine d’euro en magasin en Belgique et en Allemagne uniquement. Elles s’écoulent aujourd’hui sur internet plus de 1000€. Pourquoi ? Et bien parce qu’il n’y avait que 400 paires disponibles et que les magasins sont en rupture de stock, les collectionneurs se précipitent donc sur la moindre paire en vente sur les sites de vente en ligne.