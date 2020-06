Vu sur le web : U2 à Bordeaux ? L'anniversaire de l'appel du 18 juin lancé par de Gaulle et le Plex'Eat

Une rumeur s'empare du web et annonce une date de concert du groupe U2 à Bordeaux pour le samedi 26 septembre 2020. Il y a 80 ans un général inconnu allait changer le cours de la Seconde guerre mondiale par la voie des ondes, une invention française baptisée le Plex'Eat et le chanteur Tibz en live !

U2 en concert à Bordeaux ?

Depuis quelques jours les internautes partagent en masse un post vu sur Facebook qui annonce une nouvelle tournée de U2 au cours de laquelle le groupe devrait rejouer en intégralité son album sorti en 1987, The Joshua Tree. Et une date serait programmée à Bordeaux : le samedi 26 septembre 2020 au Matmut Atlantique comme l’annonce cet événement vu sur FB partagé par les internautes. Alors info ou intox ? On reste dubitatif, vu que le post en question avait déjà été aperçu en... 2019 !

Le retour de U2 à Bordeaux annoncé sur Facebook

Les 80 ans d'un appel historique

Nous célébrons aujourd’hui le 80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin lancé depuis la BBC à Londres par le Général de Gaulle en 1940 ! Appel lancé à la radio et qui a changé le cours de l’histoire, incitant les Français à résister à l’occupation nazie. 80 ans plus tard, le ton martial et les photos du grand Charles font la une du web avec quelques détournements savoureux et le texte de l'Appel est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO !

L'appel du 18 Juin (extrait) Copier

Dîner sous cloche !

Vue sur Instagram : une invention française, le Plex’Eat, créé par le designer Christophe Gernigon, une cloche en plexiglass individuelle qui isole les clients dans les restaurants mais qui permet de déjeuner en tête à tête sans risque de transmettre des microbes. Christophe Gernicon a déjà vendu 5000 exemplaires du Plex’Eat principalement au Japon et aux États-Unis ! Bientôt à Bordeaux ? Bienvenue dans le monde d’après, un monde sous cloche…

Le Plex'Eat

Tibz dans la Nouvelle Scène Aquitaine

Après avoir affronté des problèmes techniques lors de sa première prestation, le chanteur périgourdin Tibz nous fait l'honneur de clôturer ces 4 semaines de live ! Thibault Godillat est né à Bergerac (Dordogne) où il s'est laissé bercer par le folk de Bob Dylan, Bon Iver et Francis Cabrel. Amoureux de la Dordogne et de la guitare acoustique de son père, il commence à écrire des chansons en marge de ses études effectuées à Périgueux. Tibz a cartonné en 2016 avec « Nation », tube dont les paroles prennent une nouvelle résonance au vu des dernières actus. Son nouvel album doit sortir en septembre. Rendez-vous sur la page Facebook de France Bleu Gironde ce soir dès 20h05 !!