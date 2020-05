Vu sur le Web : un Bordelais qui double Obama, Aldebert dans "Corona Minus" et les Américains dans l'espace

Dans notre revue du web, un Bordelais qui double Barak Obama dans la série "The last dance" diffusée sur Netflix, une chanson destinée à expliquer l'importance des gestes barrières aux enfants et les Américains de retour dans l'espace !

C'est un Bordelais, Jean-François Moran qui double Obama dans '"The last dance"

Vous aimez le basket ? Netflix diffuse actuellement "The last dance" qui retrace la carrière mythique de Michael Jordan. Et c'est un Bordelais, Jean-François Moran qui double dans la série le président Barak Obama. Aldebert est de retour dans les cours d'école et ce soir à 22h33, deux Américains vont s'envoler ce soir vers l'ISS à bord d'une fusée Space X.

Un Bordelais sur Netflix

Si vous êtes fan de basket, vous suivez peut-être sur Netflix « The Last dance » qui retrace en 10 épisodes la carrière du basketteur Michael Jordan et l'histoire des Chicago Bulls dans les années 1990. Et dans la série, c'est un Bordelais Jean-François Moran, qui fait des voix-off pour le cinéma et la télévision, qui double en français Phil Jackson, l’entraîneur des Chicago Bulls, mais aussi le président Barak Obama, grand fan de basket devant l’éternel !

"Corona Minus" par Aldebert !

Les enfants continuent leurs rentrées échelonnées dans les écoles de Gironde, et avec le Coronavirus, les élèves et leurs professeurs doivent réinventer l’école et surtout respecter les règles d’hygiène et de distanciation, pas toujours facile à comprendre lorsqu’on a une dizaine d’années… Pour les y aider, le chanteur Aldebert vient de sortir une chanson intitulée « Corona Minus » et dans laquelle il explique l’importance des gestes barrières.

Décollage à 22h33 !

Si tout se passe comme prévu, deux astronautes de la Nasa, Doug Hurley et Bob Behnken, vont décoller ce soir à bord d’une fusée Space X vers la Station spatiale internationale. C’est historique car c’est le premier vol habité lancé depuis le sol américain depuis 9 ans et l’arrêt des navettes spatiales. Décollage prévu ce soir à 22h33 heure française à suivre en live sur la chaîne YouTube la NASA ! (Le direct devrait commencer 4 heures avant le lancement).