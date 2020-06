Vu sur le web : un casting pour la nouvelle série d'Olivier Marchal, du rodéo et Talisco en live

Vous rêvez de devenir acteur ? Un grand casting est lancé pour participer au tournage de la série "La promesse" avec Olivier Marchal qui aura lieu en Gironde et dans les Landes. Rencontre avec les cow-boys du bitume et le Live Facebook de Talisco.

TF1 lance une nouvelle série policière, "La promesse" et recherche des comédiens. Y'a pas qu'à Paris ! Les rodéos urbains pourrissent aussi la vie des habitants de Bassens. Et Talisco en live, ce soir à 20h05 !

Moteur... Action !

L’agence Figurants recherche des comédiens pour jouer dans la série réalisée par Laure de Butler « La promesse », série dont le tournage aura lieu entre Dax, Mont-de-Marsan et Bordeaux et qui sera diffusée sur TF1. L’agence recherche des hommes et des femmes, de tous profils, âgés de 16 à 80 ans. Une série policière sur fond de disparition d’une petite fille pendant la tempête historique qui avait ravagé le Sud-Ouest en décembre 1999. Série qui aura pour têtes d’affiche Lorànt Deutsch, Natacha Régnier, Sofia Essaïdi, Olivier Marchal et vous, si vous êtes sélectionnés !

Rodéos urbains

Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est encore amplifié en Gironde au cours des dernières semaines. Les rodéos urbains à deux roues se retrouvent une nouvelle fois dans le collimateur du gouvernement qui veut les interdire et surtout sanctionner les contrevenants. Une vidéo refait surface sur les réseaux sociaux, vidéo tournée à Bassens, où sévissent ces cow-boys du bitume prêts à défier les forces de l'ordre.

Le Premier ministre Christophe Castaner, s'est exprimé à plusieurs reprises sur Twitter et a annoncé une nouvelle étape dans la lutte contre ces rodéos urbains et les nuisances qu’ils provoquent : "Les interventions pour des faits de rodéos urbains ont augmenté de 15 %. Ce n’est pas nécessairement d'une hausse du nombre de rodéos mais d'un changement des pratiques : les rodéos en groupes plus importants, comme une bravade supplémentaire à la loi, se sont multipliés." Des faits punis de 30 000 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

"Kings and Fools"

C'est le Bordelais Talisco, qui est l'invité de Régis Mazabraud ce soir sur la page Facebook de France Bleu Gironde dès 20h05. Talisco qui s'était fait connaître en signant le générique de la série télé « Un si grand soleil » sur France 2 et qui sort cette semaine son troisième album intitulé « Kings and Fools ». Une demi-heure de session live « folk-électro » et d’interview pour découvrir l’univers de Talisco ! RV ce soir en FB live dès 20h05 en partenariat avec France 3 Nouvelle-Aquitaine.