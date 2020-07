Vu sur le web : un conseiller municipal prend une douche en direct à la télé et un taureau en cabriolet.

Le télétravail c’est bien… Mais il faut tout de même se méfier des applications de visioconférence

Méfiance lorsque vous utilisez une application de visioconférence pour vos réunions, un conseiller municipal d’une ville du nord de l’Espagne l’a appris à ses dépends.

A sa décharge, c’est vrai qu’on s’ennuie un peu pendant ses réunions sur Zoom ou Teams par exemple. On est rapidement tenté de faire autre chose à la maison, il n’y a qu’à couper le micro et la caméra et hop, ni vu ni connu je peux regarder la télé ou me faire des mots fléchés.

Notre conseiller municipal lui a choisi l'option douche, mais en oubliant de couper la caméra. Vous imaginez la suite ? Et bien c'est encore pire, car la réunion municipale était aussi diffusée en direct à la télé sur une chaîne régionale de Cantabrie. Les téléspectateurs ont donc pu profiter de la scène surréaliste en live, la loose.

Ses amis ont bien essayé de le prévenir en l’appelant sur son téléphone portable, mais l'appareil n’était malheureusement pas avec lui, Vraiment pas de bol. Notre homme tout nu, a ensuite proposer sa démission et s’est excusé pour la scène qui aurait pu heurter certaines âmes un peu sensible.

Un conseiller municipal prend une douche pendant une réunion en visioconférence.

Bambino fait le buzz actuellement sur internet.

Bambino c’est un petit taureau de 400 kilos qui a pu profiter d’une petite virée en voiture décapotable dimanche dernier. C'était sur la banquette arrière d'une 206 cabriolet.

La vidéo a été tournée en Camargue et nos confrères de France Bleu Gard Lozère ont retrouvé la trace du conducteur de la voiture qui est le propriétaire de l’animal. Il explique que Bambino s’était échappé, et qu'il n’avait que ce véhicule pour aller le chercher. La petite promenade a fait beaucoup de bruit, l'image est peu commune et plusieurs automobilistes ont immortalisé la scène visible sur les réseaux sociaux.

Une petite faim ? Direction Langon !

Pourquoi Langon ? Pour aider une restauratrice qui vient de lancer une cagnotte sur ulule pour pouvoir éditer son livre de recette spécial bowls, appelé tout simplement les bowls d’Estelle. Un bouquin sur des bowls à préparer chez vous en bio. C’est une initiative 100% langonnaise car même l’imprimeur est situé à Langon. Pour participer à la cagnotte participative d’Estelle et recevoir son livre c’est donc sur Ulule que ça se passe.