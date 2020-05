Dans notre revue du web, un film tourné avec des caméras à 360° pour faire la promotion des métiers de la vigne, des enfants qui parlent des apéritifs anisés et une affiche imaginée par l'office de tourisme d'Arcachon pour expliquer l'importance des gestes barrières.

Vu sur le Web : un film en réalité augmentée, des enfants qui parlent de l'apéritif et une barrière d'huîtres

Un film en réalité augmentée pour présenter les métiers de la vigne et du vin a été tourné à Vignonet, retour en 1980 avec des enfants qui analysent la consommation d'alcool des adultes et des moyens mnémotechniques bien de chez nous pour comprendre et appliquer les gestes barrières !

Tournage à 360°

A Vignonet, une des communes de l’appellation Saint-Emilion, a eu lieu le tournage d'un film destiné à présenter les métiers de la viticulture. Originalité du projet, destiné à susciter des vocations : ce film a été entièrement tourné par les équipes de la société de production Circle Time avec des caméras qui filment à 360 degrés, en réalité virtuelle, ce qui permet de s’immerger totalement dans les cabines de pilotages des machines et dans les rangs de vignes, à la rencontre de celles et ceux qui cultivent et élèvent les vins de Bordeaux.

Patron ! Remettez-nous ça !

Autre film qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et repéré sur le site de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Une vidéo tournée en 1980 et dans laquelle des enfants d’une petite dizaine d’années parlent avec candeur et poésie des apéritifs anisés.

La distanciation en huîtres !

On termine ce "Vu sur le web", avec une campagne signée de l’Office de tourisme coeur du bassin à Arcachon qui a imaginé une affiche qui explique l’importance des gestes barrières avec des moyens mnémotechniques bien de chez nous : La distance à respecter entre deux personnes y est expliquée en huîtres… Comptez une douzaine d’huîtres alignées côte à côte et vous saurez si vous êtes dans les clous ou pas ! On a vérifié, ça fait à peu près un mètre avec une douzaine de calibre N°2 !