Vu sur le web : une carte des distance à pied à Bordeaux, un robot surprenant et Dorian D en live !

Savez-vous qu'il faut 17 minutes pour aller à pieds de la barrière Saint-Médard à la Basilique Saint-Seurin ? L’agence d'urbanisme de Bordeaux Aquitaine a mis en ligne une carte qui détaille vos temps de trajets à pied. Un robot fait également le buzz sur le web et le chanteur Dorian D est l'invité du live connecté ce soir à partir de 20h !

Un kilomètre à pieds, ça use, ça use !

Depuis le déconfinement on voit apparaître sur les réseaux sociaux de nombreux posts de Bordelais qui se sont remis à marcher, soit, par peur de prendre les transports en commun comme avant, ou tout simplement pour se dégourdir les jambes après ces longues semaines enfermés à la maison. Pour vous aider à mieux prévoir vos déplacement, A'urba, L’agence d'urbanisme de Bordeaux Aquitaine a élaboré une cartographie des distances à pied qui vous permet désormais d'évaluer vos temps de parcours à pied entre les différents lieux emblématiques de Bordeaux, et de la Métropole.

La carte de vos temps de parcours à pieds à Bordeaux

Sarah Connor ?

Il y a ceux qui marchent et ceux qui font des galipettes ! Et le champion du monde de la discipline n’est pas un homme, mais un robot ! Tout droit sorti de Terminator, le film de James Cameron, cet androïde, fait de carbone et de métal et dont les performances physiques défient l’imagination, saute par dessus des obstacles, fait le poirier et enchaîne des roulades avant et arrières à faire pâlir un champion olympique de Gymnastique. C’est bluffant et même un peu inquiétant… A vous de juger !

Dorian D ?

N'oubliez pas ce soir ! Un nouveau live Facebook animé par Marie-Corinne Cailleteau en partenariat avec France 3, pour soutenir les artistes de la Région Nouvelle Aquitaine. Rendez-vous ce soir à 20H05 avec Dorian D. Après avoir réalisé près de 400 concerts, fait les premières parties en 2019 de Cock Robin, Pep’s, Antoine Elie, Damien Lauretta, Louisy Joseph, Petit K, Eva Queen, Gabriella, Barry Moore ainsi que du célèbre trio féminin " L.E.J " lors de la tournée France Bleu. Dorian ‘D peaufine en ce moment son premier album qui devrait sortir cette année !