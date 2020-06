Vu sur le web : un Bordeaux Geek Festival 100% virtuel, un nouveau casting et la chasse au tigre !

Dans "Vu sur le web", le Bordeaux Geek Festival aura lieu à 27 et 28 juin dans 22 espaces d'animations connectées, Claire Keim et Bruno Salomone qui tournent bientôt à Bordeaux et une nouvelle pétition contre le tigre !

Bordeaux Geek Festival

Le Bordeaux Geek Festival sera 100% virtuel cette année. Plutôt que d’annuler purement et simplement l’événement en raison de l'épidémie de Covid-19, les organisateurs ont décidé de maintenir le festival sur le web les 27 et 28 juin prochains. Pour y participer, il vous suffira de créer votre avatar et de vous immerger dans les 22 espaces d’animations proposés sur le f-site du BGF. Vous pourrez même jouer au foot et voir un feu d’artifice ! Et comme chaque année, plus de 200 heures de contenus et d’animations autour des nouvelles technologies sont proposées avec des conférences, des invités, des tournois de jeux vidéo, du cosplay et des concerts.

Ça tourne !

Vu également sur les réseaux sociaux : Un casting pour jouer dans un téléfilm en préparation avec Claire Keim et Bruno Salomone, téléfilm intitulé « Harcelés », sur fond de piratage, de hacking et d’Internet-bashing. L’équipe de tournage recherche des hommes et des femmes de 18 à 70 ans et des ados de 16 à 20 ans pour incarner des lycéens. Vous devez de devenir acteur ? Alors, foncez ! Le tournage va commencer la semaine prochaine à Bordeaux et devrait durer jusqu’au 15 juillet !

Casting organisé pour un tournage à Bordeaux

La chasse au tigre

Face à la prolifération des moustiques qui transforment nos vies et nos nuits en véritable enfer (on en dénombre 16 espèces différentes sur la Métropole), Virginie, une Bordelaise a lancé une pétition sur le web et a interpellé le Maire de Bordeaux, Nicolas Florian, pour lui demander d’intensifier les campagnes de traitement visant à détruire les larves. Juste un détail, une pétition identique adressée à un certain Alain Juppé il y a trois ans, n’avait à l’époque recueilli que 40 signatures et dans le même temps les charmantes bestioles se sont dangereusement multipliées ! Pas sûr que ça marche vraiment les pétitions sur le web. On vous conseille plutôt la bonne vieille tapette ou les prises électriques avec diffuseur !