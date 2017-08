Vuelta à Nîmes : le musée de la romanité se prépare à l'assaut des journalistes

Près de 1400 journalistes sont accrédités pour la Vuelta. Une majorité sera présente à Nîmes à partir de ce vendredi, certains sont mêmes déjà arrivés du bout du monde.

Nîmes capitale mondiale du vélo, et même du sport, ce sera vrai le temps d'un week-end. En quelques heures des journalistes du monde entier vont poser leur micro ou caméra dans la ville pour le départ de la Vuelta 2017.

Immense salle de presse

Pour l'instant le micro France Bleu est bien seul, mais bientôt toutes ces chaises seront occupées. © Radio France - Alexandre Berthaud

Ils seront logés au sous-sol du centre de presse, au musée de la romanité, dans une immense salle équipée pour l'occasion. Plus de 500 chaises, 250 tables, 300 prises électriques, et même des frigos. La ville prépare l'événement depuis plus de trois ans, en collaboration avec les organisateurs.

Les équipes organisatrices en tee-shirt bleu, que vous avez certainement aperçu si vous êtes passés à Nîmes. © Radio France - Alexandre Berthaud

Pour décrire la fourmilière de l'organisation, Pedro, le responsable, parle de "ville en mouvement"'. Plus de 2500 personnes bougent de ville en ville à chaque étape : un véritable défi.