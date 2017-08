Vuelta à Nîmes : les coureurs arrivent dans les hôtels

Depuis ce mercredi matin les coureurs qui seront au départ de la Vuelta (Tour d'Espagne cycliste) samedi arrivent à Nîmes (Gard). La plupart logent dans des hôtels en périphérie, loin du centre-ville. Cela n'empêche pas quelques fans de chasser les autographes.

"Igor, une photo"

Romain, 17 ans le 18 août, est un fan absolu de cyclisme. Il lui a suffit d'un coup d’œil pour reconnaître Igor Anton, grimpeur espagnol de l'équipe Dimension-Data. La scène immortalisée, l'autographe signé, le jeune homme savoure sa prise : "l'important ce de ne pas leur sauter dessus, les agresser", précise l'adolescent venu du Var.

Alberto Contador sort prendre un café

C'est son parrain, Pascal, qui fait office de chauffeur. Lui n'est pas fou de la petite reine mais il a décidé d'offrir ce voyage en cadeau d'anniversaire à son filleul. Romain connait tous les coureurs, mais il a quelques cibles en tête. Et le jeune a déjà le sourire : il a réussi à voir Alberto Contador, dont c'est la dernière course avant la retraite. "Ça m'a fait plaisir de le voir une dernière fois, il m'a signé deux posters, on a réussi à l'avoir il allait boire un café".

Une trentaine de personnes à loger par équipe

En tout neuf équipes logent dans les trois hôtels de Nîmes Ville Active, plus trois autres juste à côté. De quoi faire quelques cibles pour Romain : les deux principales étant Warren Barguil, maillot à pois du dernier Tour de France, et Vincenzo Nibali, car il ne l'a "jamais fait signé".

la voiture AG2R est déjà là, mais Romain Bardet n'était pas dedans. © Radio France - Alexandre Berthaud

Pour les hôtels tout est prévu depuis plus de deux mois mais le plus difficile reste de garer tous les gros véhicules. Chaque équipe vient avec un camion, un bus, et son food-truck, pour faire à manger. Certains amènent même leurs matelas, chaque coureur a le sien pour toute la durée de la Vuelta.

Les camions sont énormes, les hôtels doivent être équipes pour les alimenter en eau et éléctricité. © Radio France - Alexandre Berthaud

Au programme de demain, entraînement pour les coureurs, sur les vélos de contre-la-montre en prévision de samedi. Certains ont pu rouler dans le coin ce mercredi après-midi, comme l'Allemand de l'équipe AG2R Nico Denz. Il a peut-être bien semé quelques cyclos du coin en route.