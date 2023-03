VVF investit cinq millions d'euros à Méjannes-le-Clap pour rénover son village vacances

C'est une excellente nouvelle pour la commune de Méjannes-le-Clap située à une trentaine de kilomètres au nord d'Uzès. L'association VVF (Villages Vacances Familles), qui propose depuis les années soixante des vacances et des loisirs au plus grand nombre, a décidé d'investir cinq millions d'euros dans "Les cigales du Gard", le village vacances qu'elle y gère. Les 80 logements avaient vieilli. Il fallait les repenser entièrement explique Stéphane Le Bihan, le directeur général. "Le village vacances a été construit il y a un peu plus de 40 ans. Il a été conçu pour des familles de quatre. Aujourd'hui, on a 25% de la clientèle qui est en familles monoparentales. On doit offrir des aménagements davantage personnalisés qui répondent au besoin des familles en fonction de leur composition. Donc, plus de confort, plus d'isolation et un cadre de vie plus agréable puisqu'on va aussi agrandir la piscine, améliorer le traitement de l'ombrage et les espaces collectifs." Les premiers travaux démarreront fin 2023. Ils auront lieu en deux tranches, en dehors des périodes de vacances, pour s'achever fin 2025. L'objectif est aussi d'ouvrir le village plus longtemps, d'avril à la Toussaint en proposant des types de séjour adaptés aux touristes de tout âge.

Pas de concurrence avec le centre sportif départemental

L'objectif de l'association reste le même : faire découvrir le territoire aux personnes qui fréquentent le village vacances. "C'est une association qui travaille avec les acteurs locaux poursuit Stéphane Le Bihan*, d'autant plus qu'on a à côté le centre sportif départemental qui est aussi très intéressant d'un point de vue des activités sportives. On est vraiment dans l'accompagnement du "slow tourisme" avec de nouveaux équipements qui vont permettre de structurer les voies douces, la rando, le vélo en lien avec le conseil départementa*l." La rénovation du village vacances devrait aussi profiter à la commune. "Pour prendre un exemple, si le village a une activité annuelle d'un million d'euros de chiffre d'affaires, vous avez 60% d'activités additionnelles qui sont intégrées et consommées sur le territoire." De quoi réjouir le maire, Jérôme Bassier. "C'est une excellente nouvelle. On sait qu'on va avoir davantage d'activités dans le centre du village et des retombées sur la taxe de séjour. On est 700 habitants en hiver, on a une capacité de 5600 en été mais entre le 10 juillet et le 20 aôut, il est souvent compliquer de trouver de quoi se loger à Méjannes. Grâce aux activités proposées par le VVF, on aura davantage de monde en mai-juin et en septembre-octobre. Une complémentarité va se faire avec le centre sportif départemental."