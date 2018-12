Waapi, l'application qui facilite la vie des professionnels du tourisme et de leurs clients

Waapi, ( heureux en Inuit), c'est le nom d'une toute jeune start-up qui vient d'intégrer le pré-accélérateur de l'Open Tourisme Lab de Nîmes. Créée par un ingénieur de 22 ans, elle propose une plate-forme tout-en-un pour les professionnels du tourisme et leurs clients.

Gard, France

C'est Toinon Georget, un tout jeune ingénieur montpéllierain de 22 ans qui a eu l'idée de cette plate-forme après son expérience dans les campings, en tant que vacancier puis salarié. Waapi, c'est une sorte de Facebook qui met en relation, responsable et client d'un hébergement (camping, hôtel, résidence, location, ...) . L'objectif : leur faire gagner du temps dans la gestion du séjour. Avant de partir, le touriste y trouve toutes les informations liées à son hébergement, les lieux touristiques et les activités à découvrir aux alentours. C'est aussi un réseau social interne qui permet d'échanger. L'inscription au site web est gratuite pour tout le monde.

Waapi, comment ça marche ? Copier

Grâce à cette application, le professionnel du tourisme a un retour direct de ses clients. C'est mieux que des avis négatifs sur son site. Une bonne réputation, c'est en effet l'élément central du chiffre d'affaires des hébergements.

Moins de 10% d'activités touristiques accessibles depuis internet

C'est après avoir reçu un prix au concours d'innovation MIRO IN CUBE du tourisme et de la mobilité à Perpignan, que la start-up Waapi a obtenu une place à l'Open Tourisme Lab de Nîmes, en pré accélération. Elle va pouvoir ainsi bénéficier de conseils pour se développer. Aussi bien en France qu'à l'international.

" Il y a aujourd'hui moins de 10% d'activités touristiques qui sont accessibles depuis internet. Notre ambition, c'est aussi de faciliter le maillage du territoire. L 'application peut être accessible partout dans le monde. Il suffit qu'elle soit traduite dans la langue du pays."

Toinon Georget, créateur de Waapi Copier

Des chaînes comme des petits campings déjà interessés

Accessible depuis le mois d'octobre, le site de Waapi est aujourd'hui démarché par de nombreux professionnels du tourisme.

" On est démarché aussi bien par des grands groupes que des campings indépendants".

Ramon Sépulveda, le directeur commercial de Waapi Copier

Les responsables de Waapi espèrent proposer dès cet été, 500 hébergements actifs sur leur plate-forme.