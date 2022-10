Warm shower : quand des cyclistes hébergent d'autres voyageurs à vélo gratuitement en Creuse

Une dizaine de Creusois sont inscrits sur le site "Warm shower", littéralement "douche chaude" en français. Ce réseau d'entraide international propose aux amoureux du vélo d'héberger gratuitement d'autres cyclistes.

Des habitants ouvrent gratuitement leurs portes pour une nuit aux voyageurs à vélo. Mi-septembre, Cédric et Alice ont ainsi accueilli à Guéret Bernard, 69 ans, parti pour deux ou trois semaines de vadrouille entre Bruxelles et Perpignan. Il repart regonflé à bloc grâce à une bonne nuit de sommeil et une soirée passée à refaire le monde : "J'ai quand même une tente pour être autonome, mais je participe au réseau "Warm shower". Je reçois beaucoup de cyclistes chez moi à Valence et j'en profite en retour pour rencontrer des gens le soir."

Ses hôtes Alice et Cédric se sont inscrits pour la même raison : "Je trouve le principe très bien, raconte Cédric. J'en ai profité quand je voyageais autour du monde à vélo. J'ai découvert cela en Chine, j'ai été accueilli par des gens là-bas, j'en ai bien profité et maintenant je veux absolument rendre la pareille."

Héberger et être hébergé par des locaux

Selon Bernard, les rencontres se passent bien dans 99,99% des cas. "Le vélo fédère, je n'ai jamais eu de déconvenue, sourit-il. Les gens sont plus ou moins disponibles mais toujours très chaleureux et sympathiques."

Alice et Cédric ont profité de cette soirée pour lui parler de la Creuse : "Ces voyageurs ont envie de découvrir le territoire, et comme j'aime mon département, je leur donne des conseils, comme s'arrêter à la pierre aux neuf gradins à Soubrebost", explique Cédric. Bernard est conquis : "La Creuse fait partie de la diagonale du vide, on s'attend à être un peu isolé et paumé, mais j'aime ça !"

Alice et Cédric accueillent en moyenne un cycliste par mois, mais le nombre peut monter à trois dans la semaine, notamment l'été. Il y a de tout : aussi bien des cyclistes qui font le premier voyage à vélo que des vieux baroudeurs qui voyagent autour du monde, français comme étrangers.