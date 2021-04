Wasquehal: des agents municipaux forcés à revenir travailler sur site?

La décision peut sembler de prime abord surprenante en pleine période de Covid alors que le gouvernement a instamment sommé les employeurs de recourir le plus possible au télétravail: il a été demandé aux agents municipaux de la ville de Wasquehal, 21.000 habitants, près de Lille, qui étaient jusqu'à présent en télétravail, de revenir travailler en présentiel comme en atteste cet extrait d'une note interne: "Les agents actuellement placés en télétravail, même à temps partiel et qui n'ont pas d'obligation de garde d'enfants, doivent revenir en présentiel à temps plein à compter du mardi 6 avril".

Extrait de la note interne demandant le retour des salariés en présentiel

Une situation que dénonce l'opposition municipale par la voie de David Thiébaut, chef de file du groupe Unis pour Wasquehal: "J'ai été alerté par des agents municipaux qui n'osent pas témoigner publiquement. _En exigeant un retour au présentiel, il y a clairement mise en danger de la vie des agents municipaux, un manquement aux règles sanitaires_. Je connais des personnes à risque auxquelles on a demandé de revenir. Que se passera-t-il s'y a un cluster à la mairie"? s'interroge-t-il. Il souligne que cette décision va à l'encontre des directives gouvernementales et s'interroge sur les nouvelles missions confiées à ceux qui reviennent en présentiel.

David Thiébaut, chef de file du groupe d'opposition municipale Unis pour Wasquehal © Radio France - Odile Senellart

Sauf que la réalité est tout autre, selon la ville Déjà parce que sur les 470 agents que compte la ville, une majorité effectue une mission de terrain. Seuls 55 d'entre eux étaient jusqu'à présent en télétravail. Avec le nouveau confinement, 48 agents ont dû cesser le travail pour garde d'enfants, explique la ville. Il est donc demandé aux agents qui étaient en télétravail et qui n'ont pas de contrainte de garde d'enfants, de venir sur site pour assurer des missions essentielles de service public, soit 26 agents au total.

Assurer la continuité du service public

Pour la maire Stéphanie Ducret, "_il s'agit un peu d'un jeu de chaises musicales : des personnes qui étaient en télétravail viennent renforcer leurs collègues qui sont en garde d'enfants, sur des missions qui ne sont pas compatibles avec le télétravail_." La maire de rappeler que la mairie doit continuer à proposer ses services avec un accueil physique: "Les administrations restent ouvertes: l'état civil, l'enregistrement des décès, des naissances, les actes de mariage, etc". Et il faut donc du personnel physiquement présent pour assurer ce type de missions. Elle plaide aussi le bon sens: il n'est pas question de demander à un informaticien de tondre les pelouses; de même qu'il n'est pas question de demander aux agents qui télétravaillaient de venir faire le même travail sur ordinateur en mairie mais bien d'assurer d'autres missions, notamment d'accueil du public.

Stéphanie Ducret, la maire de Wasquehal © Radio France - Odile Senellart

Mais surtout la maire s'insurge de se voir mise en cause concernant la sécurité des agents municipaux alors que son opposant David Thiébaut évoque une mise en danger avec ce retour en présentiel: "Je ne peux pas laisser dire ça, les personnes qui sont à risque ne sont pas en télétravail, elles sont en arrêt de travail chez elles. Et celles qui le souhaitaient ont pu être vaccinées". La maire rappelle aussi la très forte mobilisation des agents municipaux depuis le début de la crise sanitaire et de l'adaptabilité dont ils ont fait preuve, par exemple quand il a fallu aller distribuer des masques ou aujourd'hui encore par exemple pour assurer le fonctionnement du centre de vaccination contre le Covid de la ville;