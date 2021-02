Wattrelos : il héberge des SDF dans ses salons de réception

"C'était une évidence : quand on a un local de 450 mètres carrés avec le chauffage allumé, il fait 21 degrés, ce serait du gâchis de rester fermés", explique Abdel Farrak, le propriétaire et gérant du salon de réception Les Orchidées à Wattrelos, près de Roubaix. Dès mardi, alors que les températures atteignaient déjà les -6, -7° en pleine nuit, il a décidé d'ouvrir les portes de son établissement pour que des SDF puissent venir y passer la nuit au chaud. Il a fallu pousser toutes les tables et les chaises qui accueillent habituellement des convives, pour laisser la place à une vingtaine de matelas. Grâce à la page Facebook du Salon des Orchidées, les dons des particuliers ont tout de suite afflué : matelas, draps, oreillers, vêtements chauds, denrées alimentaires, etc.

Abdel Farrak a spontanément décidé d'ouvrir son salon de réception pour des sans-abris, 9 accueillis la première nuit, 21 la deuxième. © Radio France - Odile Senellart

Neuf sans-abris ont trouvé refuge là dès mardi soir, ils étaient 21 mercredi soir et les demandes arrivent de plus en plus nombreuses. La proposition mis en ligne sur Facebook a été largement relayée, l'information a circulé entre les sans-abris.

Parmi eux, Inès, 18 ans, à la rue depuis 9 mois avec son petit ami. Avant d'arriver là mardi soir, ils ont tous les deux passé plusieurs nuits dehors: "Je ne veux pas aller dans un foyer, je n'aime pas ces lieux. On a dormi dehors, devant le métro ou au pied d'un immeuble. On s'est débrouillé comme on a pu, avec une couette. Des gens nous ont donné des draps mais ça ne couvre pas grand chose." A leur arrivée aux salons de l'Orchidée, des vêtements chauds leur ont été donné.

Les salons disposent de 450 mètres carrés chauffés à 21 degrés: "Ce serait du gâchis de rester fermés alors que des gens sont dans le besoin", explique le propriétaire © Radio France - Odile Senellart

Mohammed, 62 ans, vit dans la rue depuis sept ans. Lui est arrivé là mercredi soir après avoir dormi dehors sous un duvet. Il refuse d'aller dans les foyers, trop d'alcool, trop de violences, trop de vols selon lui, il préfère encore la rue, même avec des températures négatives et son système D pour affronter les températures glaciales : " Il faut avoir un duvet et se mettre entièrement dessous. J'ai ramassé des briquets, je les allume sous le duvets et ça réchauffe les mains. Et la chaleur reste un peu, ça permet de ne pas avoir les mains gelées.".

Avec beaucoup d'humour, il remercie le propriétaire des lieux et tous les bénévoles qui l'aident : "Ici, c'est comme le Carlton de Lille ! Je dors bien, la température est agréable, on n'a pas les doigts gelés, on n'a pas froid. Pour la nourriture, je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie tellement on nous en donne ! On est gâtés!". Mohammed apprécie, et ne manque pas de remercier les bénévoles mais il pense aussi déjà à l'après _: "_Ça me travaille déjà. Le plus dur, ça va être la sortie quand les températures vont remonter [et que le lieu aura fermé], on n'aura plus tout ce luxe. Pour moi, oui, c'est un luxe !"

Jusqu'à quand Abdel Farrak va-t-il ainsi accueillir des sans-abris ? Lui-même dit ne pas le savoir mais il compte continuer à les héberger au moins jusqu'à la fin de la vague de froid. Difficile de dire pour la suite.

Il poursuit dans tous les cas les distributions de denrées qu'il a commencé à faire dès le mois de décembre avec une quinzaine d'autres personnes. Ils se sont tous réunis en collectif. La distribution a lieu le dimanche après-midi, un repas chaud est également proposé. Abdel Farrak a la générosité chevillé au corps : en novembre, il avait déjà offert des barquettes de couscous aux policiers du commissariat de Roubaix pour les remercier de leur travail... policiers qui se sont à leur tour mobiliser pour offrir des matelas, des couvertures et des vêtements aux sans-abris.