A Wattwiller, des riverains vont manifester ce lundi soir à 19 heures devant la mairie pour sauver le grand pré. Un poumon vert de 4 hectares à l'entrée du village. La mairie veut y construire 118 logements, pour agrandir la commune de 1.700 habitants et maintenir les services.

Le conseil municipal se réunit ce lundi soir. Pour donner le feu vert à ce projet de construction, la mairie doit modifier le PLU, Plan Local d'Urbanisme. Les opposants, comptent manifester avant la réunion à 19 heures.

Ils se sont rassemblés dans une association : "cœur de village souhaite attaquer en justice ce projet . L'association revendique une centaine d'adhérents. "Cœur de village" souhaite aller jusqu'au bout pour maintenir le grand pré.

Avec le SCOT et la loi ALUR, nous avons l'obligation de remplir les dents creuses. Pour nous c'est un choix politique. Il faut préserver nos écoles, nos commerces et nos professions libérales pour attirer plus d'habitants à Wattwiller," Maurice Busche, le maire de Wattwiller