Week-end chargé pour les patrouilleurs des autoroutes

Ils circulent à bord de leurs fourgons jaunes à 90 km/h sur la voie de droite des autoroutes, les patrouilleurs d'autoroute. Jean-Pierre Pagès est l'un deux. Il travaille pour Vinci Autoroute, sur l'A9 et l'A54, au district de Gallargues le Montueux : "Le métier de patrouilleur... il y a 50% d'activités sur autoroute : accidents, ramasser des objets ou quoi que ce soit et il y a beaucoup, beaucoup d'assistance aux clients. On fait beaucoup de prévention. On est là pour ça. On fait pas que des mauvaises choses, on en voit mais bon, on fait pas que ça."

Toutefois une chose l'indispose : le non respect du "corridor de sécurité" par les automobilistes et camionneurs quand il signalise un accident. "3 fourgons percutés en une semaine, ça commence à faire beaucoup. Pas de blessés mais ça commence à faire beaucoup et ça fait réfléchir. La procédure a été appliquée et on s'est fait quand même "shooter" le camion. La remise en cause ce serait peut-être qu'ils (les automobilistes et les camionneurs) ralentissent et revoient leur code de la route... On se fait frôler. Le corridor de sécurité c'est une marge de sécurité."

"Ce corridor de sécurité est inscrit au code de la route depuis 2018. C'est une obligation" rappelle Romain Chanoni, assistant au district Vinci de Gallargues le Montueux. "S'écarter à minima d'une voie quand on voit quelqu'un arrêté sur autoroute, se décaler le plus possible pour laisser les secours opérer et l'intervention se faire en toute sécurité." Et Romain Chanoni de rappeler que c'est une obligation du code de la route et qu'en conséquence ce non respect du corridor de sécurité est puni d'une peine d'amende.