Week-end de collecte des Restos du Cœur dans l'Yonne : paroles de bénévoles

Comme partout en France ces 5, 6 et 7 mars, les bénévoles des Restos du Coeur dans l'Yonne se mobilisent pour le #WERestos. L'occasion pour France Bleu Auxerre de s'intéresser à celles et ceux qui ont choisi de donner de leur temps à ceux qui en ont besoin. Portraits de bénévoles.

Alain Sauvion, patron icaunais des Restos

L'année qui vient de passer a été difficile mais satisfaisante pour les Restos" - Alain Sauvion

Tout commence à Migennes

Il y a un peu plus de 6 ans, Alain Sauvion, retraité voulant mettre à profit son temps libre, se retrouvant dans les valeurs de Coluche, rejoint l'équipe des Restos au centre de Migennes. Comme la plupart des bénévoles, il commence par la distribution et la collecte.

Il s'investit de plus en plus au sein de l'antenne icaunaise de l'association et en est aujourd'hui le président. Les Restos du Cœur, c'est "beaucoup d'amitié, c'est une satisfaction au quotidien" dit-il.

Son rôle est de faire le lien avec l'antenne nationale "tout au long de l'année, on représente l'organisation nationale, nous sommes en contact tous les jours".

Une année particulière

C'est évident, la crise de la Covid a eu un impact sur le fonctionnement des Restos du Cœur : "il a fallu s'adapter, on est pas dans les âges faciles"..."on a quand même continué en prenant des précautions". L'année a donc été difficile mais satisfaisante pour Alain Sauvion.

Le réconfort pour Alain Sauvion suite à l'année qui vient de s'écouler : la mobilisation semble plus importante sur les différentes collectes du département.

Les Restos, toujours à la recherche de bénévoles

Chaque année, les Restos du Cœur recherchent des bénévoles pour les rejoindre, et d'autant plus cette année : "il faut faire tourner les équipes pour ne pas trop les exposer" explique Alain Sauvion.

Marcelle, à la tête du centre d'Auxerre

Voir cet étudiant manger ce repas en pleurant, c'est une image que je n'oublierai jamais" - Marcelle

Retour 7 ans en arrière. Marcelle va faire ses courses, pendant un week-end de collecte nationale des Restos du Cœur. Elle rencontre les bénévoles et se renseigne pour les rejoindre. Elle est embauchée immédiatement et commence sa première collecte pour l'association.

Depuis, Marcelle a fait du chemin dans l'organisation. Il y a deux ans et demi, elle est devenue secrétaire départementale des Restos, avant de laisser sa place cette année pour reprendre la direction du centre d'Auxerre.

Etre bénévole aux restos, ça veut dire quoi ?

Etre aux restos, c'est aimer le contact, c'est aimer discuter, être en lien avec les gens : "on entre dans leurs vies, dans leur intimité" explique Marcelle. Ce n'est que du bonheur "quand les gens partent en disant merci avec un beau sourire".

Des rencontres fortes

Marcelle se souviendra toute sa vie d'une image. Celle de l'arrivée d'un étudiant, qui n'avait plus rien à manger. Marcelle et son équipe lui ont préparé un repas chaud, ce qui n'est pas habituel aux Restos du Cœur - les denrées alimentaires sont distribuées pour que les bénéficiaires mangent chez eux - mais ce jeune homme n'avait rien pour se préparer à manger. Ces jeunes sont de plus en plus nombreux à rejoindre les restos, ils sont appelés "les nouveaux pauvres". Pour Marcelle, c'est un moteur pour continuer à s'investir au sein de l'association.

Et cette année ?

Marcelle dresse le même constat qu'Alain Sauvion : "C'est impressionnant comme les gens sont sympas et donnent cette année". Marcelle passe le week-end à aller rendre visite à ses bénévoles sur les collectes, et ils sont unanimes pour dire que la solidarité se fait davantage ressentir cette année.

Michel et Michel, deux bénévoles au grand cœur !

Michel est bénévole depuis un an et demi, il a rejoint son épouse dans l'aventure, et il est aujourd'hui co-responsable du centre d'Auxerre. Il passe son week-end à la collecte du Leclerc d'Auxerre.

Un autre Michel, lui, est en charge du transport des collectes avec le camion des Restos. Il passe de collectes en collectes pour récupérer les dons, et les déposer au centre où ils sont triés et rangés.

La collecte nationale

Ce week-end permet de compléter les sources d'approvisionnement afin de continuer à venir en aide aux plus démunis toute l'année. Partout dans l'Yonne, des collectes sont organisées dans les supermarchés et grandes surfaces.

Quels produits donner ?

Produits alimentaires non périssables en petit conditionnement

Conserves de poisson et de viandes

Conserves de légumes, légumes secs, riz

Desserts, conserves de fruits, chocolat, compotes, biscuits, confiture

Produits pour bébés

Produits d'hygiène

Lait de croissance

Couches

Produits d'hygiène pour adultes

Savons, gel douche et shampoing

Rasoirs, brosses à dents, dentifrice

Les Enfoirés 2021 : A côté de vous

Ce samedi 6 mars, au lendemain de la diffusion du concert des Enfoirés 2021 sur TF1 et France Bleu, sortent le double CD et le double DVD du spectacle. Chaque produit vendu permet d'offrir 17 repas aux Restos du Cœur.

Vous pouvez aussi visiter la boutique éphémère des Enfoirés, ouverte à partir du 26 février et jusqu'au 14 mars avec en exclusivité des tee-shirts, des sweat-shirts, des magnets, des gourdes...

