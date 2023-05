Week-end de contrôles sur les routes des Deux-Sèvres, plus de 300 infractions relevées

Plus de 300 infractions relevées par les gendarmes ce week-end dans les Deux-Sèvres

Face à un long week-end de l'Ascension qui s'annonçait chargé sur les routes, les gendarmes des Deux-Sèvres ont répondu présent. Ils ont multiplié les contrôles pendant ces quatre jours. Ce lundi, le bilan de l'opération sécurité routière fait état de plus de 300 infractions relevées. Au total, 178 automobilistes ont été contrôlés avec une vitesse excessive, dix ont fait l'objet d'une rétention de permis et 31 conduisaient sous l'emprise de l'alcool et de produits stupéfiants. Pour les autres infractions relevées, il s'agit principalement de défauts de permis ou d'assurance, de franchissements de ligne blanche ou non-port de la ceinture.

Un week-end marqué par un jeudi noir sur les routes du département, trois personnes ont perdu la vie dans deux accidents sur les communes de Sepvret dans le Mellois et de Cerizay dans le Bocage.