Week-end de folie en vue dans les Pyrénées-Orientales !

Ce long week-end du 14 juillet est clairement placé sous le signe de la fête dans les Pyrénées Orientales ! En plus des feux d'artifice , plusieurs très gros événements démarrent ce vendredi soir : Féria de Céret, festival Electrobeach et meeting aérien de la Patrouille de France au Barcarès.

ⓘ Publicité

Au Barcarès, une semaine après avoir accueilli le festival Les Déferlantes, plus d'une centaine de milliers de personnes sont de nouveau attendues dès vendredi et jusqu'à dimanche soir du festival de musique électro Electrobeach.

On attend aussi énormément de monde le samedi soir (18h) sur le front de mer du Barcarès pour le meeting aérien de la Patrouille de France. Dans le même temps mais dans un autre genre, le Vallespir sera lui aussi en fête. La ville de Céret va vibrer durant trois jours au rythme de la féria. Plusieurs dizaines de milliers de fêtards sont attendus.

Les gendarmes fortement mobilisés

Le Colonel Arnaud Goudard, patron des gendarmes des Pyrénées-Orientales, le reconnaît : "C'est un week-end que nous avons coché depuis longtemps dans le calendrier. Nous allons mobiliser de nombreux réservistes. Sur le festival l'Electrobeach, 75 gendarmes seront sur place tous les jours. D'autres évidement assureront les contrôles d'alcoolémie. Ca fait plusieurs semaines que nous travaillons sous l'égide de la préfecture avec les organisateurs et les communes."