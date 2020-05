Week-end de grandes marées : les plaisanciers vont pouvoir préparer le déconfinement

La Préfecture d'Ille-et-Vilaine et de région annonce ce jeudi dans un communiqué que, du 7 au 9 mai, lors des grandes marées, les plaisanciers de toute la façade atlantique vont pouvoir commencer à préparer la reprise des activités maritimes : pose des corps morts et sortie d'hivernage des bateaux.

C'est une bonne nouvelle pour les plaisanciers des façades Atlantique et Manche/mer du Nord : en vue du déconfinement le 11 mai, la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne annonce ce jeudi qu'ils sont autorisés à "réaliser les actes préparatoires à la reprise des activités maritimes", et ce, à partir de ce jeudi et jusqu'à samedi.

Les plaisanciers vont pouvoir sortir d'hivernage leur bateau et déposer les corps morts, souvent une dalle de béton posée au fond de l'eau et reliée par une chaîne à une bouée pour amarrer les bateaux. Ces procédés ne peuvent être réalisés que durant les grandes marées. Et les prochaines n'auront lieu que les 21 et 22 août prochains, selon la Préfecture.

Les sorties en mer restent interdites

Les autorités précisent que tous les propriétaires de bateaux devront avoir sur eux un justificatif d’occupation du domaine public maritime (AOT). Des contrôles seront réalisés par la préfecture maritime.

Et attention, cette autorisation dérogatoire ne permet pas "à un plaisancier, résidant actuellement à plus de 100 km du port, de se déplacer pour procéder à ces opérations". La Préfecture rappelle également qu'au-delà des deux mesures autorisées, les sorties en mer restent formellement interdites, "comme toutes les activités de plaisance et de loisirs nautiques sur l’ensemble des façades maritimes françaises".