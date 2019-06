Week-end de l'Ascension : à Hostens, on préfère le lac à l'océan

Hostens, France

"Les températures, c'est août, que ce soit dans l'eau ou à l'extérieur !" Allongé au bord du lac, Sébastien est plutôt satisfait de son choix de venir passer le week-end à Hostens. "Plus sécurisé" que l'océan, pour lui qui a une fillette de deux ans et demi. "Et puis on est de Bazas, c'est moins loin pour nous." Moins de route...et moins de bouchons, contrairement aux autoroutes menant à l'océan. Les automobilistes débarquent à Hostens avec le sourire "on n'a pas du tout eu de problèmes."

Autour de la vaste étendue d'eau, il y a de la place pour s'installer, surtout à l'ombre des grands arbres. La plage et la zone de baignade, elles, sont prises d'assaut l'après-midi, alors que la température dépasse 35 degrés en plein soleil.

La plage c'est bien l'hiver, quand il n'y a pas les touristes !

Didier a lui quitté le bord de l'océan, où il vit, pour passer un week-end plus tranquille à Hostens. "La plage c'est bien l'hiver, quand il n'y a pas de touristes ! Hostens...c'est différent." Et Didier compte bien en profiter : pétanque tout l'après-midi à l'ombre des arbres, puis baignade jusque tard le soir, pour profiter au maximum avant la baisse annoncée des températures.