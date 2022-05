Week-end de l'Ascension : "Les planètes sont alignées" pour une saison record dans les campings de l'Isère

Se mettre au vert, dans une tente ou un bungalow... En ce week-end de l'Ascension, la pratique du camping a le vent en poupe. Depuis le début de l'année, la Fédération nationale de l’hôtellerie en plein air (FNHPA) enregistre 25% de réservations en plus qu'en 2019. Et l'Isère ne fait pas exception, elle est même un peu plus dynamique, estime Franck Perron, président de la FNHPA en Isère, invité de France Bleu ce jeudi 26 mai.

France Bleu Isère : Au niveau national, votre fédération évoque une hausse des réservations de 25%. C'est la même dynamique en Isère ?

Franck Perron : On est même encore plus dynamique en Isère parce que les chiffres sont plutôt autour de 35 à 40 % au dessus des réservations de 2019.

C'est dû à quoi ? Il y a un effet post pandémie ?

Exactement. Le rayon des 100 kilomètres, après le confinement, nous a un peu aidé. Le comportement des clients régionaux, en particulier, a changé, ils ont découvert leur région proche. On a gagné cette clientèle, ce sont des endroits où ils n'allaient pas avant. Ils partaient auparavant sur 300-400 kilomètres mais avec la pandémie, ils ont découvert leur territoire et ils y reviennent donc les réservations sont là, on a plus de réservations des gens de la région. Et comme les touristes plus lointains reviennent également, on a énormément de réservations par rapport à une année classique.

Est-ce que les étrangers sont aussi de retour après cette pandémie ou c'est trop tôt ?

Cette fois, ça y est, on a une forte demande depuis le mois de novembre décembre : les Belges, les Allemands, les Néerlandais essentiellement reviennent. Ils avaient délaissé un peu la France depuis un an ou deux, on avait moins de clients. Mais ça y est, les Européens reviennent. C'est bon signe pour nous.

Vous avez aussi eu un coup de pouce avec la météo : 30% de pluie en moins depuis le début de l'année, j'imagine que ça compte ?

Toutes les planètes sont alignées cette année, même le temps ! On a fait un mois de mai exceptionnel malgré l'absence des ponts du 1er et du 8 mai. Mais on a le soleil. Les deux week-ends qui arrivent sont très chargés pour l'ensemble des campings de l'Isère, il n'y a pas d'exception, tout le monde fait le plein. Les réunions de famille nous aident grandement, on a beaucoup de demandes sur des cousinades, des anniversaires. Les gens ont envie de se retrouver.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Est-ce que ça suit au niveau du personnel ? Est ce que vous arrivez à recruter ? Ou avez-vous, comme dans d'autres secteurs - la restauration par exemple - des soucis pour recruter ?

Malheureusement, on est dans le même cas de figure que les collègues restaurateurs. On a du mal à recruter, même si on a une profession qui attire les jeunes. On arrive à trouver mais très difficilement par rapport à l'avant-Covid, où l'on avait énormément de CV et où l'on avait totalement le choix de nos salariés. Là aujourd'hui, c'est plus compliqué.

C'est une question de salaire ? Sont-ils suffisants dans la profession ?

Je pense qu'aujourd'hui le salaire n'est plus tellement l'intérêt principal des gens qui viennent travailler chez nous. Ils veulent un confort de vie, ils ne veulent pas forcément travailler les week-ends, etc... La mentalité change, il faut s'adapter. On essaye de recruter différemment, via les réseaux sociaux, on s'adapte à la demande. Les salaires montent, on a évolué, mais ce n'est pas forcément le critère premier.