Week-end de l'Ascension : les touristes toujours présents à Collonges-la-Rouge (Corrèze)

C'est un des moments attendus par les commerçants comme par tout un secteur, celui du tourisme. Le week-end de l'Ascension commence cette année 2023 un jeudi. Et il y avait du monde dans les sites touristiques pour profiter de ce petit air de vacances, comme en Corrèze.

A Collonges-la-Rouge, sous un franc soleil à la mi-journée, difficile de trouver une place de parking disponible. Et à l'heure du déjeuner, les tables étaient bien prisées. "Entre 12h30 et 13h30, les gens veulent manger et ça presse un peu, mais on arrive toujours à se débrouiller" sourit Guillaume Squeren est le gérant du restaurant Le Saint-Pierre à Collonges-la-Rouge. Il l'avoue, ce week-end de l'Ascension commence sous les meilleures auspices. "Il y a beaucoup de monde, on a bien bossé lors des premiers ponts. Je pense qu'on va continuer à bosser comme cela jusqu'à la fin mai" estime celui qui est à la tête d'une équipe de sept serveurs, cuisiniers et pâtissiers.

La magie des pierres de Collonges-la-Rouge

Les touristes ne viennent pas forcement d'aussi loin que l'on croit. Fabienne, par exemple, visite Collonges-la-Rouge avec son gendre, sa fille et leurs deux enfants. Ils viennent de Tulle et s'y rendent pour la première fois. "On visite pas les entourages de chez nous. On fait une bêtise ! Près de chez nous, il y a un tas de trucs intéressants à visiter" explique celle qu'on connaît sous le surnom de "Fafa". Plus loin, Romuald et Anne-Marie arrivent de la Vienne. Ils admirent ce village, "un peu une cité médiévale" et ses "pierres".

A l'office de tourisme, les voyageurs itinérants défilent. Beaucoup viennent pour plusieurs jours, au moins jusqu'à dimanche. "On voit beaucoup de gens passer" souligne Emilie, qui tient la baraque en ce jour férie, derrière la mairie, distribuant les plans de Collonges-la-Rouge , mais aussi de la région. "Ils ne sont pas en séjour spécifiquement à Collonges, dont ils veulent un peu découvrir la région" continue-t-elle.

Certains vendeurs sont néanmoins un peu plus pessimiste. "C'est calme pour le moment, et la météo un peu fraiche n'arrange rien" estime pour sa part Nicolas Ceyrac, gérant de la boutique Au Pelerin Maison Ceyrac. "Mais après, ça se compense. Ca peut arriver de faire un mois de mai un peu moins bon. On fera peut-être un mois de juillet très bon" philosophe-t-il. Ce n'est finalement que le début de la saison touristique, dans ce plus beau village de France.