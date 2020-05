Week-end de l'Ascension : nos conseils de visites en Berry dans un rayon de 100 kilomètres

On vous propose quelques idées de balades ou de visites touristiques pour ce week-end de l'Ascension en Berry, toujours dans le respect des règles du déconfinement. Un conseil : ayez toujours un masque sur vous, cela sera toujours utile et parfois obligatoire pour visiter certains sites.

Entre les limites liées à la première phase de déconfinement, les monuments qui n'ont pas encore rouvert en raison de l'épidémie de Covid-19 et le week-end de l'Ascension, pas facile de se concocter un petit programme pour ce week-end prolongé. France Bleu Berry vous fait quelques suggestions, à partager avec ses proches.

À chaque fois, une carte montre le rayon de 100 kilomètres autour du site touristique en question. Si vous êtes dans le cercle vert, alors vous pouvez vous déplacer sans attestation. Dans le cas contraire, la visite est impossible.

Le château de Sarzay (Indre)

À Sarzay, la forteresse médiévale datant du XIVe siècle est très impressionnante. La visite de ce château est possible, c'est un site exceptionnel que l'on vous recommande. Il est possible de s'y rendre tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Quasiment tous les habitants du Cher peuvent le visiter, car cela rentre dans le rayon des 100 kilomètres, à l'exception du nord-est du département, comme le montre la carte ci-dessous.

Le château de Sarzay est aussi accessible pour un grand nombre d'habitants du Cher - Capture d'écran - CovidRadius

Parc et Château de Pesselières, à Jolognes (Cher)

Dans le nord-est du Cher, le parc et le château de Pesselières vous offrent à la fois une balade en nature avec un parc romantique et une plongée dans l'histoire du département. En signe de solidarité, les soignants ont droit à une visite gratuite sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif professionnel (feuille de paie ou carte professionnelle).

Les visites se font du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Le Parc et Château de Pesselières, à Jolognes - Capture d'écran - CovidRadius

Parc floral d'Apremont-sur-Allier (Cher)

On quitte un moment les châteaux pour profiter d'une balade en plein air, dans la nature. Le Parc floral d'Apremont-sur-Allier est à ne pas rater. Les jardiniers ont été aux petits soins pendant tout le confinement pour vous proposer un parc absolument splendide. Au total, plus de 4 hectares de verdure pour oublier les tracas du quotidien. L'ouverture se fait tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Cela coûte 10 euros pour les adultes. Malheureusement, tous les habitants de l'Indre ne pourront pas s'y rendre. Seuls ceux qui vivent à l'est de Châteauroux entrent dans le rayon de 100 kilomètres.

Le parc floral d'Apremont-sur-Allier est un bijou à vite découvrir - Capture d'écran - CovidRadius

Le village de Gargilesse-Dampierre et la vallée de la Creuse

Il fait partie des plus beaux villages de France : Gargilesse-Dampierre est à visiter absolument. Le charme de cette commune est réel. Et le passage de la Creuse en contrebas ajoute une touche de fraîcheur également en cette période où les températures commencent à monter. La Vallée de la Creuse avec Argenton plus au nord et Cuzion plus au sud est magnifique. De belles promenades en nature sont possibles.

Le village de Gargilesse est à découvrir - Capture d'écran - CovidRadius

Le château de Culan (Cher)

Le château de Culan est aussi un monument à ne pas rater, dans le Cher. Il a commencé à être construit à la fin du 12e siècle. Il a eu une histoire extrêmement riche. Et son propriétaire, Edouard Marquis, vous propose des visites guidées tous les jours vers 15h30. Visite qui se veut historique et ludique. L'ouverture globale se fait l'après-midi de 14h30 à 18h les week-ends, jours fériés et pendant les ponts. L'avantage, c'est que la quasi-totalité des habitants de l'Indre sont dans le rayon des 100 kilomètres.

Le château de Culan, dans le Cher, peut être visité par presque tous les habitants de l'Indre - Capture d'écran - Covidradius

Les plages du lac d'Eguzon (Indre)

Si le patrimoine, ça ne vous passionne pas trop ou alors que vous voulez faire une petite pause près de l'eau, sachez que l'accès aux plages du lac d'Eguzon est à nouveau autorisé mais sous conditions. Attention : la baignade est interdite tout comme la bronzette. En revanche, on peut se promener sur le sable fin, on peut pêcher et on peut faire du bateau.