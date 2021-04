Weekend de Pâques : contrôles routiers renforcés sur les routes de Gironde

Ce sont les derniers jours de liberté avant la mise en place des restrictions de déplacement au delà de 10 kilomètres de son domicile. Les français sont autorisés à prendre le large pour le weekend de Pâques. Un sursis valable jusqu'à lundi soir 19h.

Dernière occasion d'aller voir la famille ou de profiter de l'océan par exemple. Ce weekend pascal est traditionnellement marqué par une recrudescence des accidents. Et cette année, il y aura sans doute encore plus de monde sur la route. Gendarmes et policiers préviennent : eux aussi seront présents pour des opérations de contrôle sur l'ensemble du réseau routier de la Gironde.

On va notamment cibler les excès de vitesse et l'usage du téléphone portable. On va aussi faire respecter le couvre-feu mais on ne va pas commencer à verbaliser dès 19h01 !

- Capitaine Antonine de Fermor, CRS autoroutière d'Aquitaine

Sur la rocade de Bordeaux ces opérations de contrôle ont démarré dès vendredi matin.