Bourges, France

"Welcome Toubib"a même obtenu un coup de coeur du jury au dernier start up weekend à Bourges au mois de mai. Ce site devrait être opérationnel en début d'année prochaine. Il mettra en relation les professionnels, d'un côté et de l'autre, les déserts médicaux et leurs besoins urgents.

Welcome Toubib existe pour l'instant à l'état d'ébauche. © Radio France - Michel Benoit

Il existe déjà des portails spécialisés dans la recherche de professionnels de santé mais Welcome Toubib espère se distinguer. Avant tout, ce site sera national contrairement à celui lancé par le conseil régional Centre Val de Loire (Instal Toi Doc). Les professionnels de santé en recherche de poste pourront proposer leur CV (gratuitement évidemment), de l'autre les recruteurs afficheront leurs besoins. "Mon offre est différente, explique Sylvestre Legras, enseignant à mi-temps et concepteur de Welcome Toubib, parce que j'essaierai de faire venir notamment des médecins étrangers : roumains, belges ou du Maghreb. Il sera multilingue. Le site proposera également _un accompagnement des professionnels de santé pour une meilleure insertion_. On vérifiera les diplômes et on leur proposera des cours de français pour qu'ils s'intègrent mieux. "

Sylvestre Legras espère aboutir en début d'année 2018. © Radio France - Michel Benoit

Aux employeurs ou aux collectivités de savoir se vendre pour convaincre les professionnels de santé de choisir leur offre. Le site mettra en avant les avantages accordés. Tous les professionnels de santé pourront s'inscrire : infirmiers, spécialistes, kiné, etc... Les employeurs ou les collectivités s'acquitteront d'un abonnement et paieront le site en cas de recrutement. "On sera beaucoup moins cher qu'un chasseur de tête assure Sylvestre Legras. Quelques milliers d'euros, là où certains demandent 30.000 euros." Reste maintenant le plus dur : Aboutir dans la création de ce site et ensuite se faire connaitre pour engranger des candidatures et des offres. Un gros travail en perspective.