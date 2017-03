À Nancy, " Welp" une plateforme gratuite d'entraide entre particuliers se développe

Le site d'entraide "Welp" permet de mettre en relation gratuitement des associations et des particuliers entres eux qui veulent aider et être aidé. La communauté de "Welpers" se développe en région nancéienne. Un café rencontre est prévu à Nancy ce dimanche 19 mars avec des membres du site.

Le site d'entraide entre particuliers Welp se développe à Nancy. Welp est une plateforme qui permet de mettre en relation des particuliers qui veulent aider et être aidé. Les associations peuvent aussi poster des annonces sur le site. L' aide est gratuite, sans contraintes d'horaires et regroupe diverses activités comme le bricolage, le jardinage, le prêt d'objet, des cours de musique, de langues...Le site a été mis en place en mars 2015 et s'est d'abord développé en région parisienne. Aujourd'hui, le réseau d'entraide Welp compte plus de 19.000 inscrits partout en France. La communauté de "Welpers", d'aidants et d'aidés, ne cesse de croître avec 500 nouveaux membres par semaine en France. En région nancéienne aussi la communauté d'entraide se développe.

Aider les "voisins" et être aidé gratuitement

Marie Treppoz , la fondatrice du site d'entraide Welp, a créé cette plateforme il y a deux ans car elle constate que malgré son envie de faire du bénévolat " il n'existe pas de site internet qui permet de trouver des missions d'aides ponctuelles, près de chez moi et en aidant pas forcément que des associations mais aussi des voisins." explique t'elle.

Une manière de "créer du lien"

Virginie habite Laxou et elle s'est inscrite sur Welp depuis environ deux mois; elle avait besoin d'aide pour la réparation de son four électrique. Elle a donc posté une annonce sur le site d'entraide. Quelques jours après Virginie est contactée par Daniel, habitant de Villers-lès-Nancy qui "avait du temps libre et des compétences dans ce domaine ayant travaillé dans un grand groupe d'électricité." explique t'il. Daniel est retraité et en tant que tel il se pose beaucoup de questions sur son "rôle dans la société" et pour lui aider est une façon de se sentir utile.

Le site d'entraide permet d'aider et d'être aidé pour des tâches techniques comme la réparation de mobiliers mais pour Virginie la plateforme permet aussi de "créer du lien entre voisins". Par exemple avec Daniel ils ont eu pu échanger sur la littérature qui est une passion commune. Sur Welp des aidants proposent aussi de"rendre visite à des personnes âgées" ajoute Virginie.

En région nancéienne le site d'entraide compte déjà 70 inscrits. Pour agrandir cette communauté de "Welpers" une rencontre est organisée avec des ambassadeurs du site ce dimanche 19 mars à partir de 16 heures à la brasserie de la pépinière à Nancy.