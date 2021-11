Marquillies : les habitants continuent de se mobiliser contre le projet d'entrepôt XXL

"On restera mobilisés jusqu'au bout", scande Pascal Paperstraete, le co-fondateur du collectif des habitants du hameau du Moisnil. Les riverains ont de nouveau organisé une réunion publique à Marquillies ce samedi pour lutter contre ce projet d'installation d'un entrepôt de 100.000 mètres carrés (soit 16 terrains de football) , entre les communes de Salomé et d'Illies. Une centaine d'habitants étaient présents.

Le projet, porté par la Métropole européenne de Lille, a pour but d'accueillir des entreprises de e-commerces. Mais les habitants s'inquiètent des conséquences que peut avoir un tel projet "On va bétonner 100.000 mètres carrés sur les terres les plus fertiles de la métropole, explique Pascal Paperstraete. Et couvrir une telle zone, ça a des conséquences sur la gestion de l'eau, sachant qu'il y a déjà des zones d'inondation."

Une autre inquiétude des riverains, c'est le trafic que va créer cet entrepôt. 1400 véhicules devraient passer tous les jours selon la métropole. Elle a donc aménagé une toute, pour éviter d'engorger les villages aux alentours. Et les routiers n'auront pas le droit de les travers pour éviter les bouchons sur la RN41. Mais cela ne rassure pas Raphaël, du collectif des habitants du hameau du Moisnil : "on sait très bien que les policiers et la métropole n'auront pas les moyens de faire respecter cette interdiction, explique t-il. Et la métropole nous dit qu'ils seront en horaires décalés, donc ça ira. Mais ça veut dire des passages dans nos villages à 5 heure du matin, avec tous les désagréments que ça peut avoir."

Le projet a été déposé en 2016. Mais pour l'instant, aucun accord de vente n'a été conclu. "On raconte que le vice-président de la métropole tremble à l'idée de signer", ironise Pascal Paperstraete. Aucun acheteur n'est par ailleurs connu. Le collectif espère maintenant que la métropole fera marche arrière sur ce projet. Selon le co-fondateur, le collectif est prêt à aller en justice pour avorter le projet.