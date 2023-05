Wervicq-Sud : une campagne de sensibilisation contre les agressions des agents municipaux

Il dit stop aux agressions des agents municipaux et des élus dans sa ville. Le maire sans étiquette de Wervicq-Sud, dans la métropole lilloise, a lancé une campagne de sensibilisation contre les violences envers les personnels du service public. Des affiches appelant à respecter ces personnels ont été accrochées dans tous les bâtiments de la ville accueillant du public : la mairie, le centre communal d'action sociale, le service jeunesse, les services techniques, les salles de sports, ou encore la police municipale.

Cette décision fait suite à deux récentes agressions survenues dans la ville : le maire a lui-même été injurié par une administrée début mai, et la responsable du CCAS a elle aussi été insultée le lundi 22 mai par un habitant. A chaque fois, une plainte a été déposée.

Le maire David Heiremans a lui-même été agressé verbalement par une administrée début mai. © Radio France - Hélène Fromenty

"'C'est juste intolérable d'avoir ce genre de comportement, affirme le maire David Heiremans. On reste sur du verbal, mais on est sur le départ d'une escalade. Donc c'était important pour moi de taper du poing sur la table, et de dire stop, car l'étape d'après c'est l'agression physique. Nous sommes dans une ville tranquille, et je ferai tout pour que cette commune reste une commune où il fait bon vivre."

Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende

La responsable du CCAS, Fatima Guettaf, est aussi témoin de cette montée des violences. "Je commence non pas à craquer, mais je me demande où tout cela va nous emmener..."

Donc cette campagne d'affichage la rassure un peu. "On va dire que c'est un outil supplémentaire pour nous, pour notre protection et notre sécurité. Mais c'est aussi pour avertir la population, dire 'attention, il y a des lois et il faut les respecter'."

Reste maintenant à savoir si les comportements vont réellement changer. "Ca va permettre d'alerter, reconnait cette Werviquoise. Mais est-ce que ça va arrêter ceux qui ont l'intention de s'énerver, d'être violent ou vulgaire ? Je ne pense pas..."

De son côté, le maire prévient : si la phase de sensibilisation ne suffit pas, il portera systématiquement plainte en cas d'agression d'un agent municipal ou d'un élu.

Pour l'heure, agresser un agent du service public ou un élu est une infraction punie par la loi qui peut être sanctionnée d'une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Depuis la démission du maire de Saint-Brévin, le gouvernement souhaite alourdir ces sanctions à 7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amendes.