Woincourt regrette encore la fermeture de sa caserne de pompiers

Devant le bâtiment qui abritait jusqu'en 2020 le centre de première intervention (CPI), le maire de Woincourt, Arnaud Petit, à toujours le même pincement au coeur. Un centre qu'il connaît bien, puisqu'avant d'être élu à la tête de la commune en 2014, il en a été le chef pendant 12 ans. Mais il y a trois ans, il n'a pas eu d'autres choix que de fermer la caserne : "On a été jusqu'à 22 ici, mais on a perdu pas mal de monde et on a du mal à recruter. Et on avait plus assez monde pour faire les interventions." Il ne restait plus que 5 pompiers volontaires, alors que le minimum requis est de 12. "Etre sapeur-pompier c'est un engagement civique", rappelle Arnaud Petit. "Quand les gens se rendent compte du travail et de l'engagement qu'il y a à fournir, on perd beaucoup de monde."

ⓘ Publicité

loading

Désormais, la caserne la plus proche est celle de Friville-Escarbotin, située à 3 kilomètres seulement de Woincourt. Pour les incendies ou les secours aux personnes, les interventions se font normalement. Mais c'est un peu plus compliqué en cas par exemple de tempête ou d'inondation. "Les pompiers locaux apportaient un plus et permettaient d'intervenir alors que beaucoup d'autres pompiers étaient mobilisés hier", explique Arnaud Petit.

Pas encore de décision sur l'avenir du bâtiment

Dans les rues de Woincourt, si on reste rassuré par la présence des pompiers à Friville-Escarbotin, on regrette l'arrêt de l'activité dans la caserne. "C'est un peu le patrimoine", regrette Yohann, accoudé au comptoir du Café de la place, situé juste en face de la mairie et donc de l'ancienne caserne. "Ils avaient des vieux camions, on les voyait rouler, c'était sympa. Maintenant ce sont des gros centre, des camions neufs... Mais bon il faut se moderniser !"

loading

Si le matériel qui reste encore à l'intérieur de la caserne doit être vendu ou donné, l'avenir du bâtiment, actuellement utilisé par les services techniques de la commune, n'a pas encore été tranché. "On avait pensé à remonter une unité de sécurité civile, ce qui est moins contraignant qu'un corps de sapeurs-pompiers, où accueillir une association caritative.", détaille Arnaud Petit.

Dans le Vimeu, depuis 4 ans, 4 centres de première intervention ont fermé. Le dernier en fin d'année 2022 à Béthencourt-sur-Mer.